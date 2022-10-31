周揚青冧啜細10歲男偶像　新歡黑眼圈似足羅志祥

內地藝人周揚青前年忽然嚟個「毀滅式分手」，踢爆時任男友、台灣舞王羅志祥（小豬）鍾意玩多人運動及出軌等驚人黑料，成功令天王貶為「凡人」，搞到對方用足兩年時間先叫事業有起色，但仍未見有新女友現身。反而周揚青自己就多姿多采，早前就傳佢暗撻細自己10歲、由選秀節目《青春有你3》出身嘅鮮肉男星段星星，點知今日（31日）更有二人公園火辣咀嘴片流出！

有內地媒體斷正二人拍拖出巡，見佢哋夜晚行到摸黑拖手漫步，去到公園時就齊齊並肩坐欄杆吹水，段星星不時摸摸周揚青大髀仔，周揚青又會摸段星星面珠，親密關係不言而喻。二人坐坐吓，段星星跳落欄杆，企到周揚青面前後，兩人就開始旁若無人咁喪咀，錫住一輪周揚青仲意猶未盡，一直攬住男友，最後二人再去睇人釣魚後一同離開。

網友睇完有片有真相之後，就有眼利網友發現段星星同小豬個黑眼圈似到十足，當年因周揚青分手爆料，大家先知小豬係「時間管理大師」，如今新歡同樣黑眼圈嚴重，粉絲就擔心周揚青會再次遇到「時間管理達人」，嗌佢睇清楚對方係咩先好瞓身戀愛，而身為男偶像嘅段星星事業未開始就被爆拍拖，網友就話佢星途都應該凍過水喇。