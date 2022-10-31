啦啦隊長命喪梨泰院　日本女模富川芽生同不幸遇難

南韓首爾梨泰院上周六（10月29日）晚發生人踩人慘劇，死傷者大多是年輕人，以女性居多。當地職業棒球隊啦啦隊前隊長金有娜，傳出不幸遇難的消息，終年24歲。另有死者父親透露，當晚接到女兒來電，不斷傳出尖叫聲，隨後便失去訊號。

一名崔姓父親在當晚10時半左右接到女兒來電，但電話另一方只傳來尖叫聲，隨後便掛斷。崔男看電視後得悉梨泰院發生人踩人事故，立即前往龍山區漢南洞居民中心的失蹤者登記處，但未尋獲女兒。警方周日（10月30日）早上通知崔男女兒的死訊，並請他到醫院認屍，他確認是女兒的遺體後當場痛哭。失蹤者登記處自周日清晨開始接受登記，近12小時內累計已接獲4,024宗失蹤通報。

在南韓頗有名氣的金有娜亦在人踩人事故中遇難，她曾在2016年擔任南韓職棒LG雙子的啦啦隊長，並在2018年擔任Kia Tigers的啦啦隊長。她的葬禮周二（11月1日）早上將在首爾國立大學醫院的殯儀館舉行。其友人悲痛留言稱：「至今仍沒法相信妳會遭遇這樣的災難。」

另有報道指，兩名日本模特兒亦在事故中罹難，包括26歲的富川芽生，同時亦是日本新黨大地黨的根室市議會議員冨川歩（Tomikawa Ayumu）的女兒。有指富川芽生今年6月到韓國留學，29日當晚卻遇上人踩人事件，其爸爸表示昨日（30日）早上才看到梨泰院發生嚴重人踩人事件，即致電女兒，豈料由警方接過電話，並於同日接到日本大使館通知，確認女兒死訊。