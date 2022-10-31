粵菜館玩復古　0娘味老香港情懷

自晚市復甦，不少新餐廳陸續登場，最近就有兩間粵菜館不約而同地玩懷舊，一間走老香港大牌檔風，另一間走古色古香的中國風，但菜餚卻零老土，有香港地道美味，不少還加入創意改良而成，還加入科技玩意，有AR餐牌，好玩之餘，帶來獨特的餐飲體驗。

首創AR餐牌

海鮮迷的巴絲打應該對神燈海鮮酒家不會陌生，因性價比高的高質海鮮及粵菜而備受歡迎，酒家將於11月開設全新姊妹店「小神燈新派飯館」，以香港獨有的大牌檔為靈感，裝潢別具心思，配上5、60年代常見的綠鐵皮攤檔、街市吊燈及電車卡位等，打造出老香港情懷。食物方面，延續了神燈海鮮酒家的傳統工藝粵菜精髓之餘，還注入新元素，帶來黑松露玻璃燒鵝、葱蒜水晶雞、原條燒Prime牛肋骨等。必試招牌的黑松露玻璃燒鵝，用上重約6斤半的黑棕鵝炮製，以黑松露及秘製醬料醃製後風乾，有柯打才即燒，肉汁濃厚又皮脆肉嫩，配上以黑松露煉製的秘製法式松露醬，酸酸甜甜帶濃濃松露香，最重要是，甘香得來不油不膩。另一糅合中西的正菜是原條燒Prime牛肋骨，用上長約10吋的PRIME級數靚牛牛肋骨製作，油花分布均勻、肉味濃郁，加上即叫即燒，充分保留了肉汁與肉香。還有玩味十足的「我不是茅台」，以酒瓶盛載住無味精老火例湯，以時令食材每日新鮮煲成，好有家的味道。另外還有多款美味佳餚，好似甲羅燒蝦多士、甲羅燒蝦多士、濃湯花膠雞等。新店最搞鬼的是，首創了AR動態餐牌，大家可以睇住3D美食影像以及動態圖片來揀菜色，成為全港首間具AR體驗的粵菜館，好玩又過癮！

古色古香

有別於老香港大牌檔風味，另一間位於西九龍、名為「遊園」的中餐館，走的是古色古香茶室風情，以明末戲曲劇作家及文學家湯顯祖的經典作《牡丹亭》中的《遊園驚夢》拮取靈感，建構出開放式庭院風格，採用傳統木構件打造出中式亭台屋頂、木雕門窗及3米高的「牡丹亭」等，更請來名聞遐邇的英國普普藝術家Szabotage於牆身描畫出千姿百態、唯妙唯肖的牡丹花，又請來香港著名書法家馮兆華題字，古韻處處。食物方面，有一系列經典港式美食之餘，還有不少傳統菜的二次創作，好似金箔黑魚籽凍馬友、沙參擔擔麵、菠蘿焦糖黑毛豬叉燒、四川歌樂山辣子雞、辣子波士頓龍蝦球、台山手工黃鱔煲仔飯等。