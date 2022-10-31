Ian新歌包辦「曲詞編監」絞盡腦汁：有一兩個Moment迷失方向！

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的最新歌曲《地球上的最後一朵花》，Ian分享創作這首作品的由來，他指有天臨睡前，剛合上雙眼，腦內就突然跳出了一個畫面，地球上唯獨剩下剛生長出來的一朵花，這會是一個怎樣的狀態？Ian代入了那朵小花的生命中說：「呢朵花唔知原本個世界係點，以為本來就只有佢自己一朵花！但慢慢花開始覺得，世界一定有其他花。而只要好似花，改變到自己心態，所有嘢就會變好。」他希望透過歌曲喚起大家環保愛地球訊息，真的不要剩下一朵花才學會珍惜不捨。

今次Ian繼續向全能唱作人的方向進發，為歌曲一手包辦曲、詞、編、監，他巨細無遺地說起這次錄製歌曲的經過，他說：「首歌錄咗兩個Session，要兼顧好多嘢，除咗前期創作，仲有一啲後期嘅嘢，用咗好多時間同精力，亦因為準備時間唔算好充足，錄完後即時做好多Tuning（調音）嘅工作，喺製作時會有一兩個Moment（時刻）自己陷入咗迷宮之中，因為自己監製，又要判斷每個Vocal要點樣處理，又要揀Take，再作調整，長期喺錄音室時，會有一兩個短暫Moment迷失方向。」

雖然Ian要絞盡腦汁瞓身做歌，但他坦言十分享受整個製作過程：「一路錄一路跟住揀Take再Edit（編輯），見到首歌一步一步咁出嚟，過程雖然辛苦，但係幾開心。」身兼數職的他，幸好還有黃兆銘（Nick）參與了編曲的部分，對方恍如成為他的定心丸。他說：「一開始決定做呢首歌時，心入面已經好明確要搵Nick一齊合作編曲部分，因為以前聽過好多好鍾意嘅作品，入面有好多弦樂嘅部分，都係出自佢嘅手筆。其實一開始寫好旋律、有個畫面時，就覺得呢隻歌係好需要一啲好好聽嘅弦樂放入歌入面，所以自己就即刻聯絡佢，問佢有冇興趣一齊做呢隻歌。過程中Nick畀咗好多意見，我成日不斷轟炸，日以繼夜問佢意見，但佢依然好樂意逐一解答我嘅意見同睇法，所以好多謝佢嘅幫忙。」