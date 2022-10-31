陳葦璇儲錢買樓　吳啟洋單飛爭新人奬

歌手陳葦璇及吳啟洋今日（31日）到電台受訪，陳葦璇坦言今年只推出了一首歌，即使即將再有新曲面世，她對手尾頒獎禮只抱平常心，認為最緊要歌曲質數，不會「為出而出」。當被問到最新動向時，她雀躍說：「由細到大我都好鍾意執嘢，最近報咗收納課程，導師都讚我有天分，希望有啲朋友會搵我幫手。」她又自爆有「搬屋癮」：「至少一年搬一次，今年搬咗嘞。間唔中我都鍾意喺屋企改動或軟裝修，昨日先油漆油到滴咗落手腕。（唔諗住置業？）都努力儲緊錢，希望日後可以改善到雙親嘅生活。」

吳啟洋今年「脫離」組合P1X3L，以個人身份發展。談到年底角逐新人奬，他說：「今年有好多競爭對手，包括咗CY 、Jeremy同保錡等，我就好彩去年P1X3L出道，積落咗啲人支持自己，好好彩，但冇諗過要攞咩獎。（最近仲有冇拍劇？）拍緊，等間都要開工。（唱歌拍劇一齊嚟，會分心？）有時會影響拍劇狀態，要調節吓等自己適應，但感恩有唔同工作機會。」至於早前於《季前賽》記者會上重遇好友Edan，他說：「好耐冇見，大家有攬一攬對方，冇多嘢講，因為唔知大家點諗，行動支持仲實際。」