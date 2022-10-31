香港小姐再競選︱三甲台慶大鬥法　何沛珈被陳懿德詐型

《香港小姐再競選》三強佳麗何沛珈（Roxanne）、李芷晴及陳懿德（Rachel）今日（31日）現身記者會，她們透露台慶當日會有3人的小型比賽，但未知有甚麼環節，故目前仍要努力保持身材苗條，但芷晴自爆之前放縱慶祝及狂擦大閘蟹而肥了不少，Roxanne認為不要只注重磅數，最重要是食得健康及有適量運動。問到3人作為競爭對手，會否減少見面？Roxanne透露正相約芷晴一齊食大閘蟹，Rachel即時向對方詐型：「點解唔約我？」芷晴笑言：「你哋兩個爭啦！我漁人得利！（你畀Rachel同Roxanne兩個東張女神夾擊？）我未驚過。」Roxanne指自己除了拍攝《東張西望》，也跟芷晴一樣有份拍《愛‧回家之開心速遞》。

講到今次參賽，Roxanne大感獲益良多：「見到個節目有咁大回響，已經係賺咗，大家好鍾意呢個騷同我哋咁多位參賽者。好多謝個節目令我發現原來公司畀我哋嘅訓練係咁重要，依家面對鏡頭淡定咗好多。」她自言參加節目期間曾一度想放棄：「我練傣族舞，有啲要轉圈嘅舞步，每次練完都暈到想嘔，返到屋企會嘔水，當時心諗點解要攞苦嚟辛。」而芷晴覺得自己比4年前選港姐時更有自信：「依家冇咁騰雞，心態唔同咗表現都好啲。」Rachel表示近日收到很多網友好評：「我見到網上咁多好評，我有問我啲朋友係咪你哋打上去，佢哋話唔係，我真係好開心。」又笑言發現自己很喜歡選美，因一班人努力感覺很熱血。