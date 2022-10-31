張敬軒拍戲捱到爆瘡　讚魏浚笙夠純真不可多得

藝人張敬軒近日忙於拍攝英皇電影《超神經械劫案》，不過今午（31日）他抽空到銅鑼灣出席活動與粉絲見面，吸引近百歌迷聞風而至！軒仔甫見記者即忍不住說：「原來唱歌舒服好多，以前諗過想做影帝，依家覺得有個美夢就算！（以後唔拍戲？）都會把握每個機會嘅，只係今次戲份重啲，好多時03通告，最晏都只係07，即使晚上收8點唔會第一時間瞓得着，所以原本想每日瞓7粒鐘，最終都只係瞓到3、4小時！」

軒仔坦言未有消瘦，但禁不住嘆謂：「不過面色差少少，同埋爆晒瘡囉！好彩今次同洪嘉豪及魏浚笙等合作得好開心，我都喺啲小鮮肉身上學到好多嘢，知道年輕嘅一代工作方式同想法，呢行係唔可以墨守成規。」他又大讚魏浚笙「勤力唔怕蝕底，同保持純真」，態度不可多得。

至於早前電台大型籃球賽，因要遷就MIRROR合體而延期，漠視其他歌手檔期問題，軒仔甚至因拍戲被迫辭退隊長之職，交由古巨基接棒！他大方表示：「我係個人單位啫，反而如果唔等佢哋，佢哋就唔夠人，成唔到軍，大家要互相遷就，都係一個遊戲啫。當然我有聽到啲聽音，不過我真係唔係咁睇件事！」

當問到電台「放棄」他，軒仔答：「佢哋有同我商量過，不過我拍緊公司投資嘅戲，要對公司的負責及交代，坦白講我連搵錢嘢都推咗。（冇咗好多錢？）冇計，導演見我哋咁努力，已經決定加戲，依家已知一定會超支及延期煞科。」軒仔又透露早前自己已找港隊籃球員幫自己「操波」，如今無用武之地亦沒有辦法：「即係好似朋友約食飯咁，今次約唔到咪下次囉。」