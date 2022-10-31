迎接足球盛事！卡塔爾注目新酒店逐間睇

踏入11月，全球旅遊焦點自然落在波斯灣西南岸的卡塔爾（Qatar），因為四年一度的足球盛事即將在此上演！為了迎接大量遊客到訪，當地近年不斷有奢華兼充滿格調的新酒店開業，論話題性首推位於首都多哈（Doha）、佔地約13.9平方公里的人工島卡塔爾珠上登場的The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar，共提供193間客房外，更有約10間餐飲場所及8個泳池，加上建築添加了以阿爾罕布拉宮為靈感的元素，及雲集名家出手的藝術品，絕對係貴氣住宿之選！

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盡覽波斯灣 藝術大師加持

剛於10月開幕的The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl Qatar，設在卡塔爾珠中心的島中島Marsa Arabia Island中心地帶。該島洋溢着地中海風情，而酒店無論建築還是內部裝潢，均糅合傳統阿拉伯式及西班牙阿爾罕布拉宮的設計風格。與此同時，藝術品散布於酒店每個角落，例如入口處便有由卡塔爾藝術家Fatma Al Shebani設計的「Al Adiyat 9」，打造了一群青銅阿拉伯馬來歡迎客人，另外還有Damien Hirst、Dominic Harris、Brian Donnely（KAWS）及Manolo Valdes等名家作品。酒店的193 間客房提供多種房款及聯排別墅可選，每間均設有可眺望波斯灣美景的大露台。配套方面，設有約10間屢獲殊榮的餐飲場所，包括供應意大利菜的Roberto's、享受土耳其早餐的Nar、品嘗日式秘魯菜的Chotto Matte 等，甚至可到Ahwet Zeitouna一嘗休閒水煙。其他設施還包括8個泳池、健身中心以及瑞士專門研究長壽的Clinique La Prairie主理的Longevity Hub等。房價每晚QAR2,450起（約HK$5,390）。

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專屬療程 融入傳統醫學養生

在今年2月開業、位於卡塔爾北部Khasooma的Zulal Wellness Resort亦夠睇頭。該度假村由泰國華欣著名度假村Chiva-Som管理，是全球首個糅合當代健康理念與傳統阿拉伯和伊斯蘭醫學（TAIM）的體驗中心。TAIM強調通過草藥、精神療法以及飲食和身心練習來恢復平衡，Zulal將TAIM融入了營養、健身、水療、理療等多方面，幫助住客以可持續的方式獲得最佳的身體、心理和精神健康。佔地逾28萬平方米的度假村分為僅限成人的Zulal Serenity和為家庭旅客而設的Zulal Discovery兩部分，前者擁有 60 間客房和套房，提供七項方案，每一項都針對個人的特定健康需求度身訂造，客人可以選擇專注於放鬆、排毒、體重管理或健身。而Zulal Discovery則擁有120間客房和套房，通過跟年齡相關的活動向兒童傳授健康和可持續生活方式的價值，鼓勵年幼的孩子進行探索，參加接觸自然的旅行和手工藝活動。建議最少住宿3晚，房租每晚QAR1,840起（約HK$4,048）。

網址： www.zulal.com

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200米彎刀 孖「住」進駐

講到卡塔爾不得不提當地重點發展的新市鎮羅塞爾（Lusail），除了世界盃決賽場館設於此地，還可找到卡塔爾的新地標、高211米的Katara Towers。其外觀像兩把交叉擺放的彎刀夠搶鏡外，更有Raffles Doha及Fairmont Doha 兩家豪華酒店分別各進駐左右兩邊。前者有132 間配備全景露台和私人管家服務的套房，當中包括有大理石酒窖、美容院、桑拿、健身房和戶外休息區等設施的主題套房，並於房內放置了法國Compoz香水的訂製香薰擴散器。而Fairmont Doha則擁有 362 間客房和套房，設計靈感均來自豪華大型遊艇的內飾，酒店內同時設有三間餐廳和兩間酒廊。兩家酒店的住客更可安排前往Privée浮島，在小帳篷內邊放鬆身心享受希臘風味的沿海美食，邊欣賞被大海包圍的自然美景。不過要留意世界盃賽事進行期間酒店會先招待國際足協的一眾貴賓，待賽事完結後才會正式對外開放。Raffles Doha房租每晚US$1,284起（約HK$10,015），Fairmont Doha房租每晚US$560起（約HK$4,368）。