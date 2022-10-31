特色真無線耳機　有款激似唇膏？

真無線耳機走入平民百姓家，部分千元有找已經有準旗艦機級數，最近就有幾款值得留意！

破格唇膏造型

來自倫敦的Nothing憑Ear (1)耳機及Phone (1)智能手機打響名堂，品牌最近發表第三款產品Ear (stick)，充電盒設計靈感來自唇膏外觀，圓柱造型長87.1mm、闊29.8 mm，僅重46.3g，並設有扭紋開口，賣相比一般充電盒搶眼有誠意得多。耳機部分則採用半入耳式設計，符合人體工學且每邊僅重4.4g，同時耳塞經過超過100位人士試用後進行改良，確保適合全天候佩戴。

機身細細的它內置12.6mm大動圈單元、喇叭磁鐵及特製隔膜，功率和靈敏度俱高，全新Bass Lock Technology技術能還原低聲音細節，並設有智能偵測軟件減低漏音。特別一提，它支援新一代清晰語音科技，配合三個高音質咪高峰和全新智能演算法，可以捕捉微弱的訊號並過濾超過100萬種雜音，通話不用擔心風噪和吵雜人群。耳機播放時間長達7小時，充電盒再額外提供22小時電量。

超長續航時間

soundcore Space A40主打全天候電池續航力，單次充電提供10小時聆聽時間，配合充電盒更提供50小時，續航力完勝大部分對手！其10mm雙層振膜單元採用金屬陶瓷物料，呈現三頻平衡的音色。透過soundcore流動應用程式的HearID Sound功能，更能進行聽力測試繼而自動調整音頻。降噪方面，噪音感應麥克風能減少98%噪音，並即時分析環境聲音，繼而調整降噪強度。

多彩的骰便宜

Momax BT6 PILLS Mini賣點是的骰便宜，充電盒尺寸44 x 45 x 37mm，重41g，適合隨身攜帶的同時，提供4小時連續播放及長達16小時使用時間。耳機採用入耳式設計，不易掉落，且提供輕觸式控制，手指按壓便能播放音樂、進行通話或呼喚Siri。支援藍牙5.0，打開充電盒蓋即自動回連，接駁簡單方便。糖果盒般的充電盒設有粉紅、粉紫、白、黑色，女士們見到實心心眼！