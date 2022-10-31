孖鄭欣宜測試默契　Anson Lo貪心想做夫妻又做姊弟

「女神」鄭欣宜與「教主」盧瀚霆（Anson Lo）將於11月13日假亞博舉行拉闊音樂會，日前兩人拍攝宣傳片，大玩二揀一遊戲測試默契，欣宜面對暱稱為「老公」的Anson Lo，全程冧爆；而Anson Lo亦表現輕鬆，不時「腿張開」擘大對髀。

首條問題二人成功同步，均選擇希望成為「代表智慧的神」，欣宜稱：「我覺得有智慧嘅人都會帶一點美麗！」不過，到選擇情願「食極唔肥」或「做極唔累」時，欣宜說：「我咁鍾意食嘢！除咗食極唔肥，仲想食極唔飽！」Anson Lo就曲線晒命笑稱：「我一向都食極唔肥啦！」令欣宜「反白眼」說：「你講呢句對白會畀人打！」

其後，被問及二人希望「做夫妻」還是「做姊弟」時，Anson Lo露出難以取捨之情，同時舉燈選擇兩個答案，他解釋：「因為兩個選項皆適合，同樣有家人關係嘅意思。」欣宜則表示：「更希望成為姊弟，因為姊弟關係係唔會改變嘅！」

欣宜與Anson Lo齊選擇希望同時擁有「出神入化的舞姿」以及「神魂顛倒的歌聲」。Anson Lo指：「點解唔可以兩個都揀？」欣宜插嘴說：「我由細到大真係好鍾意郭富城，唔明點解佢求其企出來都好靚！」Anson Lo接着自爆心目中的「舞神」，分別是Michael Jackson和Justin Timberlake：「佢哋係其中兩位影響我去學跳舞嘅idol！」

欣宜與Anson Lo分別選擇了希望挑戰高難度的舞及高難度的歌，Anson Lo先舉欣宜的作品《先哭為敬》為例：「我幻想自己好難會唱得好。」欣宜即時說：「其實我也想說你的歌，就是《EGO》，I love it! 你啲力邊度嚟㗎？我會形容嗰種力叫做『Anson Lo力』！」選擇雖不同，但盡顯二人由衷互相佩服欣賞。