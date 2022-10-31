謝安琪新歌神秘人揭盅　原來係「國民妖精」李孝利

歌手謝安琪發布新歌《我的波利海妮婭》，並在社交網站留下歌曲隱藏神秘人物及意思的線索，而這位「神秘人」就是有「國民妖精」之稱的韓國藝人李孝利。Kay希望藉新歌表達自己對李孝利的欣賞，而且當中涉及的人物與情感的連繫較為抽象，所以決定以動畫製作新歌的MV，是Kay的新嘗試。

在歌曲完成之前，Kay已經決定要用動畫來製作MV：「我想跳出框框去表達大家平常未必注意到的聯繫，亦想將抽象的內容故事化，所以找來『玖貳肆工作室』，把李孝利化身為一個角色，我自己又化身為另一個角色，讓兩個角色在MV中有不同的火花。」

這是Kay第一次製作動畫MV，所以親力親為，由構想故事內容，再跟影像團隊一同調節，力求把想表達的信息呈現出來：「MV中有一些任務需要好像特務般去完成；又以喪屍去比喻一些困難和壓力。MV用一隻白鴿象徵李孝利，穿梭在不同場景中，總會在千鈞一髮之際，為我提供一些啟發和幫助。」Kay笑言覺得這些細節很有趣，明白的人都會會心微笑。

其實Kay由出道前已很欣賞李孝利，近年看了不少關於她的訪問後，Kay覺得作為藝人就算在大眾目光下，她也可以活得瀟灑自在。而喜歡她的人亦會感受到這份自在，從而得到力量。所以Kay決定以「李孝利」為主題，邀請蘇道哲、鍾說及朱琳一同創作出《我》。

Kay最初與歌曲監製蘇道哲道出自己對李孝利的欣賞，是因為她的人生態度，Kay說：「我覺得李孝利很特別，她是一個很矚目的人，一直活在大眾的目光之下，但她卻不受這些目光所束縛，活得低調且平靜：在濟州島居住，閒時做瑜伽、種菜、學針灸、打理家頭細務等等；甚至接待訪客時，她也是穿着居家服，沒有化妝。但當她回歸到演藝工作時，注目度不減，成績依然彪炳。」