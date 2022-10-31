《美麗戰場》結局狂吸148萬觀眾　葉念琛超滿意：令我喜出望外！

無綫今晚（31日）公布上周收視成績，惹人熱議的台慶劇《美麗戰場》結局篇收視彈升，當晚跨平台直播收視最高22.8點（148萬觀眾），較上周彈升2.1點，結局往後數日依然在各討論區引起熱烈討論。自編自導兼監製的葉念琛，對劇集結局贏得佳績，較首周收視18.7急升約4點，與ViuTV《季前賽》硬對撼，成績依然未有「失禮街坊」，且能夠與早前的「人氣劇」《痞子殿下》打成平手，台前幕後自然飲得杯落，葉念琛大感滿意說：「結局周成績令我喜出望外，而觀眾畀我嘅意見，無論係支持或負評，我都已經全部收到，倘若真係開拍第二季嘅話，我一定會採納大家嘅意見，仲要多謝傳媒朋友4周以嚟嘅廣泛報道，係一種好好嘅支持。」

而另一台慶劇《下流上車族》維持首周強勢，最高收視23.7點（154萬觀眾），成上周各節目收視之冠，比《嘩鬼無敵獎門人》最高收視23.4點（152 萬觀眾）高出0.3個收視點，之前曾志偉曾撩林敏驄鬥收視，揚言邊個輸了要裸跑，當時阿驄口窒窒答應，如今他應該開心死了，唔知志偉幾時找數。

而資訊節目《東張西望》收視穩定，最高23.1點，《愛‧回家之開心速遞》最高收視22.8點，《全城一叮》最高收視16.1點，而上周首播的《黃金盛宴》請來李家鼎、三姐、黎諾懿、陳煒等煮得之人坐鎮創出佳績，最高收視18.9點。而周六特備節目《香港小姐再競選》，最高收視17.1點，《思家大戰》最高收視21點，《我們的主題曲》最高都有16.3點。