第一身感情喚醒劉醒一生　黎耀祥唱出高峰

無綫綜藝節目《我們的主題曲》昨晚（30日）一集以「古裝／民初劇篇」為主題，劇集《巾幗》系列主角黎耀祥，直指第一輯的角色「柴九」將其事業推向另一台階：「其實當時嗰種受歡迎係始料不及，我覺得可能係觀眾（將柴九嘅生涯）對比咗黎耀祥嘅演藝生涯，所以當柴九由小人物慢慢爬到頂點時，大家會好支持柴九，亦都同時會好支持黎耀祥。『人生有幾多個十年』，呢句說話對好多人都係好大嘅激勵。」

而第二輯《巾幗梟雄之義海豪情》劇情講到劉醒與九姑娘因為戰亂分開，兩人不斷尋找對方，當時編劇為了更確切反映劉醒心態，寫了主題曲《紅蝴蝶》歌詞，黎耀祥更做了一個「大膽」舉動：「我當時膽粗粗同監製添哥（李添勝）講，不如我用劉醒第一身感情去唱呢首歌，等觀眾更加投入。如果曲詞同角色脗合，由演員唱番主題曲係一個優點。」

至於《楊門女將》主角之一的李琳琳回憶拍攝時的點滴，她指當年大熱天時拍攝，自己有一套獨門消暑方法：「話晒夏天，成班女將着晒古裝又要打，我自己就會帶住一塊冰嘅毛巾，拍完一個鏡頭就即刻 High 落塊臉度涼一涼，否則出汗會搞溶個妝。」

另外，經典劇集《上海灘》同名主題曲演唱者葉麗儀，亦有現身大談當年錄製這首街知巷聞主題曲趣事，她透露當年是作曲的顧嘉煇點名她獻唱，她亦專誠回港錄製。唱功出名了得的葉麗儀笑言當年為了頭四個字「浪奔浪流」花了不少功夫：「唱咗成兩個鐘頭先至肯收貨。」她感恩有機會獻唱《上海灘》，並指歌曲至今對她影響甚深：「真係唱到今日，開演唱會唔唱呢首歌都唔落得台。」