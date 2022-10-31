似鳥沙也加　谷奶有法

唔少演員為做好個角色而增肥，工作態度夠專業，而喺日本寫真界亦有唔少女優為咗滿足觀眾嘅眼球而積極增肥，似鳥沙也加就係其中之一，而佢嘅增肥方法就係飲奶，至於男士們就梗係鍾意睇佢對D奶喇！

柔情美乳

小弟欣賞咗咁多年日本寫真女優，當中有唔少女優特別鍾意，佢哋唔單止秀色可餐，而且性格良好，仲因為佢哋對於做好寫真女優呢份工相當執着同專業，就好似今日同大家見面嘅似鳥沙也加咁。

雖然佢今年已經29歲，但係外表同初出道時一樣咁青春可人，完全冇出現老態，美艷程度可以話更上一層樓，而且予人柔情似水嘅感覺，簡直令男人融化，喺寫真界實在少見！除咗氣質迷人，身材亦同樣出類拔萃，一身肌膚白滑如牛奶，骨架纖瘦卻又前凸後趷，加埋胸前一對天然D奶夠彈手，呢種瘦身大波身材實在吸睛之極！

敬業樂業

沙也加之所以睇落有少少病態美，原因可能同佢細個患有情緒病有關，所以佢亦曾經諗過做心理醫生幫助他人，雖然就冇做到，但係阿妹依家憑住吸睛寫真照治愈唔少麻甩佬嘅心靈，總算係幫助到人吖！

講到有心，沙也加對粉絲可以話充滿愛心！有「百萬社交網女王」之稱嘅佢，喺社交平台擁有好多粉絲，據聞粉絲嘅留言佢都會一一回應，而且仲會記住粉絲嘅名字添！除咗喺呢方面顯得敬業又樂業之外，早前佢拍攝首本個人寫真集嘅時候，亦為咗滿足大家眼球，特別喺拍攝兩個星期前瘋狂飲奶谷胸，結果成功增肥咗3公斤，令身材顯得更圓潤一啲，上圍再大一啲先進行拍攝！你話喇，敢為他人而增肥嘅女仔，世界仲剩番幾多個先！

似鳥沙也加唔單止勤力工作，亦相當勤力上載性感照畀大家欣賞，而且仲樂於同粉絲交流，難怪深受歡迎，如果想同阿妹傾偈，不妨喺佢嘅社交網留言，當然大前提係要識日文啦！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎4吋

三圍：35D-23-35