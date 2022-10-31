萬聖節群星扮晒嘢　JW孖男友嘩鬼出籠證情不變

萬聖節嘩鬼出籠，眾星齊齊扮嘢整古做怪，歌手JW自從男友被爆遭申請破產後，首次孖男友與緋聞情侶陳瀅及周嘉洛歡度節日。至於張振朗帶上紙面具扮神秘客；陳庭欣化身滑浪蝙蝠女；挺巨肚的倪晨曦索性做豬八戒！

一年一度哈囉喂，藝人紛紛使出拿手搞鬼本色，JW與陳瀅、周嘉洛及羅天宇等一班朋友實行癲番一晚，他們夾定穿黑Tee及迷彩褲，更在臉上畫上老虎紋，片段中他們搞笑扮喪屍，效果爆笑，十足大細路。合照中亦見到JW男友葉韋彤，是他被入稟高院申請破產後，與JW首次孖住在朋友聚會公開露面，正如之前JW受訪時指兩人感情沒變，互相支持。

蔡思貝變吸血鬼

張振朗亦有應節，他用白紙整面具，之後再套上吹氣服飾扮動物，他在停車場如發狂般四圍奔跳，現場笑聲滿載，最搞笑是他身旁有個「無臉男」，有網友估計是他的女友楊偲泳所扮。蔡思貝則戴上頭飾、披上吸血鬼袍，嘴角加了一滴茄汁扮血，恐怖不足，被讚是吸血小天使。而愛上滑浪的陳庭欣無懼1號風球吹襲，選擇出海滑浪，但就收起弗爆身材，穿上蝙蝠裝加眼罩，笑言自己就是傳說中的「玫瑰蝙蝠女」！

至於臨盆在即的倪晨曦為了陪囝囝慶祝萬聖節，露出巨肚扮豬八戒，又幫囝囝換上悟空造型，實行兩母子上演一場《西遊記》，更在郊野劈開西瓜慢慢歎。洪永城太太梁諾妍則戴上假髮扮金髮女郎，囡囡笠住黃色浴帽，他們帶埋愛犬，與同公司的黎紀君一齊去行山，黎紀君化身性感神奇女俠，其圈外男友就扮超人，不過她刻意用圖案遮住男友的樣貌。