ANSONBEAN示愛不遂慘食檸檬　吳家忻憧憬求婚收「鴿」

人氣生力軍陳毅燊（ANSONBEAN）與吳家忻（Kayan）在黃Viu劇集《#她和她的戀愛小動作》中飾演情侶，最新一集講到ANSONBEAN向Kayan求婚卻慘食檸檬，這段劇情令ANSONBEAN憶起現實中示愛失敗的慘痛經歷，Kayan就放風表示將來求婚只要有乳鴿，就能打動其芳心！

ANSONBEAN形容這場求婚戲碼猶如「打大佬」，事前不斷睇劇本練習：「因為求婚係人生好重要嘅時刻，自己又冇經驗，加上我要記好長嘅對白，所以係最擔心、最緊張嘅一場戲，惟有係咁睇劇本背對白，起碼少個負擔先。」他自爆現實中也試過求愛不遂的滋味：「仲記得第一次告白，懶醒寫咗封信比人，但對方收到後喺信封紙上寫『Oh sorry，let’s be friend！（對不起，我們做朋友吧）』，呢次係最深刻。」身為女神級的Kayan則笑言現實中經常向追求者派檸檬：「我經常派檸檬㗎，太多啦，我都數唔清，哈哈！」

講到最憧憬的求婚畫面，想不到一招內外「鴿」攻就能攻陷Kayan芳心，她說：「因為我好鍾意食乳鴿，如果隻戒指收埋喺乳鴿裏面，都幾好、幾驚喜。我自己就想個人啲，求婚始終係兩個人嘅事。」至於ANSONBEAN表示求婚最重要是令對方意想不到，製造浪漫驚喜。雖然他們對求婚畫面充滿想法，但也異口同聲表示未有結婚計劃，Kayan說：「細個覺得28歲就差唔多要結婚，但依家覺得世界好大，仲有好多嘢可以探索，唔想咁快結。」ANSONBEAN透露小時候想早日結婚，但現在將時間表愈推愈遲，認為順其自然。