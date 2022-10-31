泰國巨乳網紅雖然有唔少，但當中卻總係有啲零舍高人氣，想知點解？只要睇過呢位人氣超勁網紅Orathai Chadum嘅寫真相就會一清二楚，尤其一輯「與蛇共舞」照片，集性感、誘惑於一身，火辣尺度令人頂唔住！

魔鬼化身

叫大家睇Orathai Chadum嘅寫真相，千祈唔好猶豫，睇完之後真係返唔到轉頭，原因好簡單，皆因佢唔單止樣貌甜美，五官標致，而且仲擁有一副魔鬼級嘅火辣身材，最重要係佢一啲都唔介意展露畀大家欣賞，嗰對澎湃嘅巨乳，加埋一條深溝，簡直引死人，相信冇男人會抗拒吧！

事實上，早喺佢成為人氣網紅之前，憑住索爆外形，已成為男士心目中嘅女神，因為佢本身係一位模特兒。喺泰國曼谷出生嘅佢，英文名叫Kikky，自細夢想成為模特兒，讀大學嘅時候已經開始兼職做模特兒工作，憑住天使面孔同魔鬼身材而獲得極高人氣，及後推出一輯比堅尼寫真更係人氣勁爆。

慾望高漲

及至2018年大學畢業後，佢便全身投入模特兒界，事業更迎嚟新高峰，頻頻喺多本雜誌上性感登場。跟住佢就開設社交帳號，不過當其時佢並冇諗過要成為網紅，只係想透過網上平台提升曝光率，同時可以獲得更多工作機會。點知一玩之下，便發覺每次Po性感自拍照都有超過10萬人Like，令佢好有滿足感，更成為佢經營社交帳號嘅最大原動力。

為咗回饋粉絲嘅支持，佢亦愈着愈少布，從比堅尼到超大露出度嘅情趣內衣都有，有時更會加入主題，其中最為人津津樂道嘅，就係一輯「與蛇共舞」寫真，真係睇到人慾望高漲，就係咁，佢便成功建立性感女神形象，至今兩個社交平台合共有逾84萬粉絲，成為泰國其中一位超人氣性感網紅。

Orathai Chadum嘅網名叫「sizskikky」，有逾1,610個貼文，當中有好多佢着比堅尼同內衣嘅性感照，盡情展露深溝同側乳，當然亦唔少嗰輯「與蛇共舞」寫真，小心睇到流鼻血呀！