「余黨」做到冇癮曾志偉出面挽留　黎諾懿百萬續約無綫

效力無綫廿載的黎諾懿，因孭住「余詠珊黨」嘜頭被打入冷宮，有感意興闌珊，一度想趁約滿離巢，最終總經理曾志偉出手，破天荒以百萬酬勞兼撈過界做埋大騷監製作為利誘，諾懿最終被誠意打動決定留低。而與無綫就合約拉鋸多時的高海寧，亦同樣答應續約！

近年無綫小生花旦相繼離巢，於青黃不接情況下，仍在效力的可謂買少見少！有見及此，無綫絞盡腦汁挽留人才。現時不少藝人逐漸轉型染指幕後，例如C君擔任J2台節目創意總監，並聯同洪永城監製劇集《凶宅清潔師》，觀眾甚為受落。至於剛離巢的唐詩詠亦曾自編自導1小時的獨腳戲，亦正在為舞台劇創作劇本，足證藝人轉戰幕後一樣掂。

做真人騷 一雞兩味

為滿足藝人幕前幕後雙線發展，無綫決定於旗下藝人合約上畀甜頭，除了基本的幕前演出外，亦破天荒加入幕後範疇，並鎖定已效力廿年兼即將約滿的黎諾懿為首個目標，皆因他去年首任監製的綜藝節目《仨心友行2》於馬來西亞播出時成績不俗，之後接力監製《虎年開運秘笈》及《仨心友行3》，反應亦相當理想，故無綫便欲以嶄新合約方式來利誘他，但作為「余詠珊黨」的諾懿，自從「伯樂」去年辭職後便感到不受重視，加上之前他與李佳芯孭飛的《BB來了》大受歡迎，之後原定同一班底拍攝續集《寶寶大過天》，最後卻換上岑麗香與馬國明，已令諾懿非常冇癮。意興闌珊的他曾一度想過向外闖，故即使無綫較早前與他傾續約，他也不為所動，故雙方一直處於膠着狀態。

後來無綫總經理曾志偉出面與諾懿洽談，經過數月時間及出動銀彈政策，開出7位數字酬勞及優厚條件來打動他。據知，諾懿新合約為期2年，期間接拍1套劇集外，其餘時間也可集中做綜藝節目，令他可過戲癮外，也有足夠時間參與綜藝節目的幕後工作。無綫為表誠意，諾懿全程負責明年1月初舉行的慈善騷《慈善星輝仁濟夜》，屆時以監製身份登場，而當中過程會被製作成真人騷，直擊藝人轉戰幕後的苦與樂。在種種有利條件下，諾懿近日終揮筆答應續約。

高海寧續約 強攻內地

東網昨日（31日）就續約一事求證諾懿，他承認續約，不過基於內容保密而不便透露：「可以話係愉快嘅，嚟緊係會有新嘗試，好期待。（用7位數字利誘你？）數字唔講啦，總之係開心價啦。」至於與無綫就續約拉鋸接近2年的高海寧，據知亦被無綫成功挽留，新合約將配合她開拓內地市場，可謂皆大歡喜！