【是日通勝】

農曆十月初八

壬寅年 庚戌月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：晚上11時至1時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、出行

忌：置業、買田、安葬

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、31、36、41

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：與人合作講求互相協調，不可忽略溝通問題。

金牛座：運勢平穩，但求財忌急躁，投資要多作評估。

雙子座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

巨蟹座：財運不錯，但感情生活出問題，必須正視。

獅子座：工作表現可圈可點，沒有問題可以難倒你。

處女座：別妄想有不勞而獲的僥倖，謀事要付出心力。

天秤座：處理錢銀問題有點糊塗，有可能陷入財困。

天蠍座：工作運平平，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

人馬座：偏財運不錯，易有意外進帳，但要見好就收。

山羊座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

水瓶座：機不離手會損害視力，要好好錫住靈魂之窗。

雙魚座：職場上要安守本分，低調不越界是自保良策。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）猴 精神好

（跌）鼠 人緣差

鼠：是日沖煞，人緣欠佳，易陷入是非爭拗。

牛：愛情運不如人意，單身者需耐心等機會。

虎：社交運強，多出席聚會，易有意外收穫。

兔：情緒易衝動，不收斂脾氣，將一事無成。

龍：遇到困難會有人伸出援手，可逢凶化吉。

蛇：感情運很差，有伴侶者容易發生爭吵。

馬：神經緊張，應變力差，謀事容易出錯。

羊：人緣旺，到戶外走走，可望結識新朋友。

猴：腦筋靈活，有利讀書進修，可取得佳績。

雞：財運低落，做生意要小心，勿輕舉妄動。

狗：久坐無益，抽空做運動，對身心都有益。

豬：時來運到，事業發展可從低潮期走出來。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2023年春牛圖

春牛圖是《通勝》裏面的一幅圖畫，畫內有一個牧童，叫做芒神，一隻春牛，是用來預測當年氣候好與壞、農作物收成的多與少，以及立春日子的指標。

芒神身高三尺六寸，代表農曆一年三百六十日。手執柳枝，長二尺四，代表一年有二十四節氣。平梳兩髻，髻的位置，也是按照當年立春日的天干地支而定。

芒神也會因應不同的年份而出現年輕、壯年或老人家的相貌，2023年是屬於子午卯酉的仲年，所以出現壯年的牧童。上年是寅申已亥的孟年，是年老的。2024年則是年輕的。

2023年芒神站在牛的後面，代表立春日是後於大年初一，站在牛的右方，是因為陰年的關係。而芒神有時是赤腳的，原因是該年的雨水旺盛，甚至乎有水災的情況出現，2022年便是。而今年是穿着鞋的，代表今年的雨水不會造成傷害。

春牛高四尺，代表一年四季，長八尺，代表八個方位，尾長一尺二，是一年有12個月。

牛頭及牛身，代表年干及年支，牛口張開、尾向左擺是陽年。相反2023年，由於是陰年，牛口合上，尾向右擺了。