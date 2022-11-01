孖張曦雯連環咀馬德鐘　黃智雯唔急嫁叫男友等婚期

藝人馬德鐘（Joe）、黃智雯及張曦雯（Kelly）昨日（31日）於尖沙咀文化中心為無綫新劇《再見‧枕邊人》拍攝結婚場面戲份，劇中智雯是馬德鐘的太太，但之後會失憶，而Kelly則是Joe的女友，昨日場口講述她眼見智雯與Joe結婚而不開心，更幻想自己是新娘。期間兩女分別跟Joe有咀嘴場面，甚有艷福。

Kelly接受東網訪問時表示於此劇中已拍過多次穿婚紗的場口，但最終都是結不成婚，她謂：「之前演嘅劇都好少有家庭生活，都係做專業人士多，之前都係同Joe喺《跳躍生命線》做屋企人。」問到現實生活中與男友拍拖多年，何時真正結婚時，她即笑謂：「等吓啦！（等男友求婚？）叫佢等吓我先呀！不過自己結婚都唔會搞太多嘢，可能會選擇旅行結婚。」Kelly又指此劇是她從影以來情緒起伏最多的一戲，經常要喊，更是首次演反派角色，她打趣謂：「我唔使特別做啲乜，因為我個樣唔笑已經好惡，都好適合做反派。」

至於昨日的新郎哥Joe於劇中是一名製作公司老闆，亦曾做過記者，他謂：「我都有啲動作戲份，因為故事都有啲懸疑，不過最辛苦都係智雯。」說到他獲提名《第27屆亞洲電視大獎》「最佳男主角」，他謂：「都戥有份入圍嘅同事開心，做演員得到認可係好事。」 智雯昨日以簡約白色服飾上陣，問她為何不性感一點，她謂：「因為角色失憶前係一個事業型女仔，所以可以低調啲，唔使着啲咁傳統嘅婚紗，我自己都鍾意簡簡單單。（幾時結婚？）唔急，總有一天等到我嘅！」

智雯於劇中要面對兩位男士，除了Joe之外，還會跟羅天宇搞姊弟戀，她亦跟兩男有親密戲份：「我同羅天宇好多浪漫戲份，比較開心、有趣嘅，同阿Joe就有一場強吻戲，係我強吻佢，場戲講我失憶之後想靠呢樣嘢尋找番回憶。」雖然感情戲不少，但智雯於此劇都較辛苦，因為有跳崖、跳樓及落水戲份！