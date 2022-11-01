黃佩霞享受疫境旅遊　孖女兒歐遊玩足3個月

模特兒兼瑜伽導師黃佩霞（Almen）透露疫情以來，她工作的瑜伽中心受影響要5度關門，長達幾個月，生意大受影響，隨着疫情有所緩和，希望能慢慢逐步恢復。去年她便趁停工期間，陪外籍夫婿返美國探望老爺奶奶，卻因檢疫隔離延長致未能返港，滯留在歐洲和泰國多時，幾經辛苦才能返港。經歷過疫境出遊的辛苦之後，今年6月她夠膽再挑戰出遊，原因要出席女兒英國大學畢業禮。她說：「今年我女大學畢業，畢業禮之後同佢展開咗一個漫長的媽媽和女兒的旅行，我哋先去希臘，呢個係我由細到大好想去嘅地方，之後再去雅典、西班牙、法國、意大利、奧大利和瑞士等地，足足遊咗3個月，好開心。」

Almen的女兒今年22歲，與女兒去旅行，感覺猶如跟朋友去玩一樣，母女感情增進不少，她說：「同以前唔同，以前我帶佢去旅行，依家我揸車，佢幫手搵路同搵地方食飯，（玩足3個月花費好多？）花費唔少，疫情冇飛好耐，就當將冇飛嘅費用一口氣用晒，不過我哋途中租用旅行車，慳時間又慳錢，唔使住酒店，喺歐洲好多地方可以泊低架車，及容易搵到提供沖涼、洗衫服務，平有平玩，貴有貴玩，自己唔會特別好慳又唔會特別好奢華。」

她稱女兒在疫境下完成大學，卻因為經常停課及網課，感覺像沒有正式經歷過大學生活一樣，故女兒有意再返英國，Almen說：「我女喺英國讀室內設計，佢好多朋友因年期不同，有啲仲未畢業，我女好想返英國同同學一齊，想將大學生涯延續，同時會喺倫敦搵工。」