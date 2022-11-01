譚凱倫自爆為生活做兼職工傷大腿留疤痕

由人氣男圑MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）、周國賢、蘇麗珊、林愷鈴及譚凱倫 （Helen）主演的ViuTV《繩角》預計於11月日播出。Helen飾演拳手駱振偉的太太 ，兩人慘情戲居多，而選美出身的她，由主持再轉營為演員，她表示享受拍戲的每一刻，但為了追演員夢，亦付出了不少，學曉要捱。

本身是寵物美容師的Helen，參加《美選D.n.A》而展開銀旅途，不過知名度未有帶來錢途：「入行後，因為要兼顧拍戲，時間上難遷就，加上雖然我唔介意踎喺人哋屋企個廁所幫佢隻狗沖涼，但人哋就介意我嘅身份，咁又唔想逼人用我，啲寵物客流失晒。」由於電視台人工有限，所以她現於cafe做兼職，多賺幾千蚊生活費，而她大腿上的疤痕就是做兼職時受傷：「個煲爆咗，畀啲好熱嘅水淥親，不過冇大礙，拍嘢時用遮瑕膏遮住就得。」

其身邊朋友曾勸指演藝工作收入不穩定，提議她搵份正職，放棄追夢，但她就覺得：「做戲對我嚟講係好鍾意，如果冇咗就冇火花，拍嘢有錢嘅，最多慳住（錢）使，唔可以講捱緊，慣咗就適應到，夢想係好昂貴一件事。」又指藝人身份亦帶給她滿足感：「好似我喺cafe度，有啲粉絲認得我，真係好開心，會問佢哋鍾意睇我咩嘅演出，同埋佢哋會成日嚟幫襯。」

Helen在ViuTV發展了5年，有感今年28歲，是時候跳離舒適圈，打造一個全新、全面的自己，所以和電視台轉合作形式：「公司係畀咗好機會，喺時候自己走出嚟學吓點處理自己嘅事業發展，否則會成日依賴咗公司，依家搵梗機會，希望可以做多啲時裝、嘗試吓拍電影，我任何挑戰都願意接受。」