群星「哈囉喂」！美瑾SM造型領聖體被轟褻瀆宗教

昨日（31日）是萬聖節，荷里活名人紅星繼續悉心裝扮出外狂歡！其中向來作風大膽的荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）竟然以SM造型與打扮成神父的歌手未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）拍照。因而令網民狂轟有褻瀆宗教之嫌！

美瑾於社交網站公開照片，並留言說：「星期日我哋領聖體🙏🏻📿」。照片中以SM打扮的美瑾，頸項佗住鐵鍊跪在地上接受扮成神父的MGK領聖體。照片公開後即惹來大批網民批評，其中有網民留言說：「完全唔能接受。任何人都唔可以冒犯人地嘅宗教。」亦有網民指她們的行為純粹引人注意。由於照片中美瑾佗住的鐵鍊纏住MGK隻手，因而令不少網民稱她的姿勢似足狗隻，有貶低女性之嫌！

查實2人今次已非因為萬聖節玩造型而惹批評。上周五（28日）她們就扮性感女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）及音樂人前夫湯美李（Tommy Lee）的經典打扮，期間MGK更模仿湯美在美瑾個胸上「索K」，因而被網民鬧爆！雖然事後有消息指那些白色粉末並非可卡因，但網民仍然認為行為不恰當。有網民留言說：「就算係假同埋開玩笑都唔應該向你嘅粉絲同你哋嘅子女宣揚呢啲訊息。極度不滿，唔再係你哋嘅粉絲。呢個真係好唔Ｘ掂！」