瀧澤秀明冇交代離職原因　井之原接掌兼顧幕前

日本著名偶像兵工廠尊尼事務所，今日(1日)透過傳媒宣布瀧澤秀明於上月31日起辭任事務所副社長與子公司「JOHNNYS’ ISLAND」社長，但未有交代原因。

據尊尼事務所表示，瀧澤於9月中請辭，事務所曾經挽留，但最終尊重其意願，於9月26日股東會議上通過決議，讓他辭去JOHNNYS’ ISLAND社長，以及於上月底辭去辭任事務所副社長及集團幹部職務。雖然尊尼事務所強調雙方和平結束合作關係，但有傳媒爆料瀧澤透過代表律師提出請辭，其後雙方亦一直透過律師對話。

瀧澤離職後，前組合V6成員井之原快彥成為子公司JOHNNYS’ ISLAND新社長，負責旗下300多名Johnny Jr.的培育及管理。他同時會繼續兼任幕前工作，外界對欠缺經驗的他並不看好。他的首項工作將是明年1月由Johnny Jr.組合HiHi Jets、美 少年、少年忍者等演出的舞台劇《JOHNNYS' World Next Stage》，井之原將與男星東山紀之、堂本光一共同擔任導演。

現年40歲的瀧澤秀明，1995年加入尊尼事務所，2002年與男星今井翼以組合「瀧與翼」在樂壇出道，曾演出日劇《魔女的條件》、《西洋骨董洋菓子店》及大河劇《義經》等紅透日劇界。他於2018年退出幕前後，2019年1月以36歲之齡就任社長，將經歷SMAP解散、嵐休團的尊尼事務所起死回生，但最終掌舵短短3年9個月便告一段落。