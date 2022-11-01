「木」盡其用　身價飆升、 藝術性高

提起木材，大家會否憶起小時候家中哪張古老木櫈？其實，木製品不一定與「咸豐年」或「老套」扯上關係，隨着可持續發展潮流興起，愈來愈多年輕人氣品牌及獨立設計師用木材打造獨一無二的藝術品、家具與潮流玩意。本地一間木廠「木」盡其用，將回收木材結合環保理念，打造出藝術感與實用性兼備的多元化木製品，令廢木得以重生，甚至變出新驚喜！

一切從颱風開始

早前逾70年歷史的志記鎅木廠結業，引起大眾關注之餘，就連一向關注環保議題、熱衷大自然的明星鍾楚紅也大歎不捨！其實在本地，珍惜木材者大有人在，其中「香港木庫」創辦人黃卓健（Ricci），便以「R3–ReCYCLE, ReDESIGN, ReLINK」為宗旨，並結合美感設計與環保再用理念，賦予回收木材「第二生命」。Ricci憶述開始回收樹木再造，是颱風「山竹」席捲全港那一年，他說：「當時見到太多倒塌樹木被送去堆填區，覺得好浪費。」加上Ricci讀書時主修建築，後來又從事室內設計與藝術工程相關的工作，於是漸漸萌生廢木再用的念頭，將從各區回收的塌樹化成可用木材，再製成美觀實用的物件，將一圈圈的本土歷史，送回社區和港人家中。

與時尚亦能掛鈎

到過木庫參觀的人，大概也會被廠房內的「木材山」震撼！大大小小、不同形態的塌樹幹堆疊擺放在一起，有種不受束縛的大自然野性美，因此經常吸引明星、模特兒和KOL到此打卡。木庫近年也跟上潮流步伐，與不同的時尚品牌合作。Ricci說：「木庫跟許多時尚產業一樣，希望透過可持續發展，達到減廢和減碳的目標。首先我們不會隨意捨棄木材，會將快要淪為垃圾直送堆填區的樹木救下，以免在堆填過程中產生甲烷排放。其次是拒絕入口外國木材，也不胡亂砍伐森林，此舉既不浪費本地倒塌樹木，又可製作出實用的家居用品或大型裝置，與時尚界的升級再造理念不謀而合。」

廢木變9.6米長椅

最近木庫搞了一個「嶼木同行」特別企劃，並將一張9.6米長的再造木長椅——「木。聞」，擺放在東薈城名店坊展覽。據Ricci表示，該木椅以大嶼山地貌為靈感，並由大嶼山不同地方，如梅窩、東涌及芝麻灣回收所得的原生木材製成。大嶼山水口村第10代原居民陳鳳明（Mink）是捐木者之一，所捐出的荔枝樹由父親生前花盡半生心血一手栽種，後因父親晚年病重，被迫荒廢果園，徒留遺憾。所以藉着今個企劃，能夠將荔枝木化為木椅，不但可以「木」盡其用，也能讓更多人了解水口村的故事。

Ricci也大讚這些本地常見的荔枝樹容易種植，加上木色偏深紅、木紋美觀、木質堅硬又散發香味，用來製作木椅最適合不過。想用眼睛看、用手觸摸、用心感受「木。聞」裝置的話，可由現在起到訪商場。醒個貼士畀大家：除了站立或坐下感受大自然與藝術的結合外，走上一層從高處俯瞰整張椅子，更可將整個大嶼山的地貌盡收眼底，不妨試試！

鹽田梓的樟樹情

除了將大嶼山的塌樹變成藝術品，Ricci也為西貢小島鹽田梓打造了兩個大型木椅裝置，分別是《樟木情》與《流波行雲》。前者以島上的客家傳統背景為靈感，相傳客家人若家中有女兒出生，便會在家門附近栽種一棵樟樹，待她下嫁時會用樟樹木材製造樟木櫃，陪伴她出嫁。以此習俗打造出來的木椅，極具傳統親情色彩。後者則利用海浪翻滾與行雲若霧的形態製作裝置，展示昔日島民出海捕魚時與多變天氣和風浪搏鬥的故事。雖然兩者題材不同，但所用木材都是來自颱風「山竹」吹襲時塌下的島上老樹。由此亦可見，只要注入心思，颱風樹木都可以重生，以另一形態陪伴島民繼續生活！

Ricci也進一步解釋自己為何對樟木情有獨鍾：「因為於我而言，樟樹的香味代表着香港，而且紅色樹身和紋路後美，枝、葉、樹幹又含有樟腦油，提煉之後具驅蚊防蟲及淨化空氣功效。無奈大家平日走在街上，經常忽略道路兩旁為大家護蔭的樟樹，其實每當樟樹受到損壞或不敵狂風倒下時，都會為大街小巷帶來淡淡的香樟味。」猶幸樟樹是本地常見樹木，尖沙咀海防道近九龍公園就有12棵百年以上的樟樹群，多年來為路上行人遮蔭擋雨，大家途徑此處時不妨放慢腳步，細心感受老樟樹的魅力。

達人分享DIY與保養技巧

木材除了可變為上述大型藝術裝置，也可化身為小型家品，例如杯墊、花瓶、手機架等。Ricci指出這類小型木製品最適合新手製作。「首先是準備木材，再用砂紙打磨表面不夠細緻的地方，打磨時記得動作要左右摩擦，而不能打圈，否則會磨損木材表面的紋理。打磨完畢後，搽上3層護木油保護木材（待每一層乾透之後才可搽下一層），然後每年補搽一層油，就可以保持木製品整潔如新，其他木製家具的保養也是類同。

同場加映：話題木雕潮玩

別以為木材只適用於製作家具或大型藝術品！愈來愈多潮牌設計師及藝術家，將木材融入不同設計，並製作出相當有話題性的作品！

木雕Companion天價成交：世界頂尖藝術家KAWS的作品一向引人注目，去年他將2016年在英國Yorkshire Sculpture Park大型展覽中展出的巨大「Good Intentions 」木雕縮小，變成40cm高的木雕Companion售賣。雖然設計上完全參照巨大版，但全球僅限量100隻，而且每隻都有KAWS親筆簽名和自己的編號，所以推出後即被瘋搶！在今年10月一個拍賣會上，更創下約HK$39.8萬（44,100英鎊）的高價成交紀錄，相當誇張！

到今年8月日本玩具品牌MEDICOM TOY，亦再度攜手潮牌A BATHING APE®與人氣木家具品牌Karimoku，限量推出尺寸400%（約280mm）的BABY MILO® HORIZON。今回Karimoku用上深淺不一的木紋材質拼接出卡通形象的BABY MILO，即使定價約HK$15,143（連稅約286,000日圓），但依然大把人搶，一件難求！

木藝師神還原產品：越南木藝師Phuong Nguyen有着一雙巧手，他的工作室The Wooden Model Design精於打造各種精細的木雕藝術品，例如相機與跑車模型，能夠準確的還原每個細節。他製作出來的相機模型，包括SONY、LEICA、CANON等品牌推出的熱門型號，當中每一個按鍵都能操作，就連精細的鏡頭組件也可以替換。至於縮小版汽車模型，更是精雕細啄，連「軚盤」都能夠細緻呈現。