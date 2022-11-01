男生畫眉要注意！路人甲都可變BTS成員

超人氣韓國男團BTS成員，兼曾獲得「全球百大型男排行」第一名的V金泰亨，不但擁有濃濃的粗眉，再加上俊俏的外表，從而成為BTS的「顏值擔當」，擄獲一眾Fans心。今集《我要「妝」明星》繼續有星級化妝師Annie G. Chan來教一眾男生們，如何畫出又英又帥，但又不造作的粗眉，並同時教授多個化妝小技巧，讓路人甲都可變BTS成員。

星級化妝師Annie G. Chan表示，男生畫眉不需要過於工整，否則很容易會弄巧成拙，變成古裝的效果。而在落筆前，就先要點出兩邊的眉峰位，避免有高低眉或左右不對稱的情況出現。

此外，很多男生的眉頭及眉尾均沒有太多眉毛，所以男生們可以畫多些少，但千萬不要畫得太實，不然的話便會令眉毛看起來很粗，如貼了兩片紫菜，令整體不美觀；可用眉粉來填補空隙之餘，並營造出鬆的效果。

最後，Annie G. Chan還給了一個小貼士，想眉毛生得又順又靚的話，可以在早上起身後洗面時，用眉刷將眉毛刷好，就如梳頭一樣，而且若將眉毛刷好的話，有部分向下生的眉毛會自動提升上去，這樣看來就會自然很多外，還會讓眉毛生得更好。