新款蛋糕甜批　輪住出場

對甜食愛好者來講，除了糖果、朱古力，每次推出新款的蛋糕甜批都絕不會錯過，近日又有不同口味和種類新品推出，相信大家已磨拳擦掌，諗住搶先試食。

人氣聯乘

香港人對日本京很有情意結，對當地的出品和品牌瞭如指掌。近日東海堂和日本京都品牌SOU‧SOU合作打造日本柚子焙茶蕨餅蛋糕，蛋糕夾層內以京都食材作配搭，再加經典「So-Su-u十數」花紋元素，滿滿日系風格。同時間品牌推出升級版的北海道‧牛乳芝士蛋糕，蛋糕周邊同樣圍上「So-Su-u十數」圖案，粉絲不要錯過。

素食拿破崙

蛋糕美味，但經常被指糖分高要注意分量，素食者有時又未必可以隨時開吃。以植物性食材作主題的甜品店Essentia by Holger Deh，由現時至2023年4月11日在尖沙咀開設期間限定店，當中的招牌拿破崙千層酥以燕麥奶、榛子、杏仁和大米等食材製作，近日特別推出季節限定的綠茶味和芝麻味，前者清新有茶香，後者有濃濃的黑芝麻氣息，素食人士都可大啖食。

芳香黑松露

近年巴斯克蛋糕大熱，除有原味，富創意的糕餅大廚亦研發不同口味。富豪酒店的餅店推出的巴斯克芝士蛋糕系列，除有原味、有機抹茶和迷你低糖巴斯克芝士蛋糕四色賞外，近日推出全新的黑松露口味，蛋糕表面放上黑松露片，未吃已聞到香氣，芝士和黑松露混合，配合得剛好。

冬日焗批

新鮮出爐的蔬果批，無論香氣和口感都相當吸引。當文歷餅店 by DOMINIQUE ANSEL在這個冬季，再次推出受歡迎的節日限定焗批，升級牌的海鹽焦糖蘋果批選用富士紅蘋果、自家製海鹽焦糖醬和蘋果酒製作，批邊配紅葉圖案餅皮點綴，很有秋冬氣息。焦糖碧根果仁批以楓糖、碧根果仁碎和威士忌製餡料，口感豐富，經典南人瓜批選用北海道南瓜，香甜美味。現時訂購，還可享有預訂優惠價，11月7日起可領取。

自己動手

有時想為對方製造驚喜，都想自己親自動手整蛋糕。剛於尖沙咀開設新分店的自助烘焙店Home‧焙小日子，除有齊全工具和材料，因應新店推出多款新食譜，當中包括杏仁口味的可愛小鴨或小熊奶酥餅、香甜的白桃烏龍蛋糕，以及由芝麻、焙茶吉士打造的「文青小時光」和焦糖伯爵撻等，店內各款糕餅都附有食譜，即使自認手殘，只要按指示就做得到，最最最重要是不用洗碗、不用買材料，拎住完成品就可離開，好適合不想事後清潔的你。

黑芝麻戚風

質感輕盈的戚風蛋糕，廣受女士們歡迎，由現時至12月31日Vive Cake Boutique於中環開設期間限定精品店，更推出黑芝麻口味戚風蛋糕Prince Sesame，黑芝麻戚風糕配黑芝麻餡、白朱古力黑芝麻薄脆底、黑芝麻脆脆及麻糬，帶有濃濃的芝麻香氣，另外還有檸檬、奶茶、士多啤梨及伯爵茶4款口味的件裝蛋糕選擇。