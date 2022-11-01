東冲有料到：曼谷私竇式秘密酒吧

曼谷出現了多間「秘密酒吧」， 單靠門面你會猜不出是甚麼店舖，例如翟道翟附近的Root Bar，其門面便像檔報攤！（胡慧冲提供）

對於去泰國酒吧夜蒲，今時今日依然有很多人抱有偏見，仍然停留於昔日帶有色情成分的印象當中。

其實現時泰國有好多酒吧係讓人去飲酒、傾偈兼Relax，這些酒吧既沒有色情成分、亦不存在埋單時抬價「斬人一筆」的黑店，吸引很多有品味的泰國中產前往光顧。

最近曼谷更出現了多間「秘密酒吧」，所謂「秘密」，感覺就像一個「私竇」般，單靠門面你會猜不出是甚麼店舖，當經過重重「機關」後，才會發現原來是一間酒吧！

為了拍攝新節目，我早前曾先後到訪了幾間這類型的酒吧，內裏全是正經人做正經生意，除了泰國人亦有外國人光顧。最有趣的一間叫Root Bar ，位於翟道翟附近的一條大街上，其門面像一檔報攤，但推門入內後卻有一部古舊電梯，進入電梯後撳掣會發出電梯上落聲音（但電梯本身卻沒有動），數秒後上方的燈箱會亮起「Open Door」的字樣，推門後才發現原來是間酒吧！酒吧內的設計同樣令人意想不到，四周都看到很多樹根，令人恍如置身於地底當中。

這間酒吧其實已開業數年，因疫情關係曾一度關門，現在又重新營業，地方雖小但很受泰國人歡迎。更有趣的是酒吧內並沒有Menu，你只要跟侍應溝通後（英文也可），他們便會為你炮製你想要的口味飲品。雖然沒有Menu，但價錢不過是一百幾十泰銖，絕非「斬人一筆」的價錢。其實我到訪過的這類Secret Bar每間都令人大開眼界，絕對係「私竇」！

胡慧冲