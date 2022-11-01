林敏驄《下流》收視揮低《獎門人》　叫「153」服輸找數

藝人林敏驄、江美儀和鮑起靜等一眾《下流上車族》的演員今日（1日）現身深水埗為劇集宣傳，他們聯同「深水埗明哥」一齊向街坊派飯。之前無綫總經理曾志偉跟阿驄以《獎門人》及《下》劇的收視輸賭，賭輸的一方要裸跑，昨日無綫公布收視，《下》劇上周成為節目收視之冠，最高收視23.7點，比《開心無敵獎門人》高出0.3點，阿驄受訪時開心表示《下》劇橫掃《東張西望》及《愛．回家之開心速遞》等王牌節目，他笑言：「有個（身高）153話要裸跑，有片為證。」

問他如何要求志偉找數，他即抵死地以高八度聲線扮志偉說：「搵到我先得㗎！」之後回復正常說：「希望佢願賭服輸啦，不過佢喺屋企都經常唔着褲㗎啦。（你哋咁好朋友，肯唔肯陪佢裸跑？）睇佢點對我先。」美儀即問對方是否願意裸跑換獎？阿驄反問：「如果我裸跑完佢唔畀獎我點算？佢經常講嘢唔算數。（有獎可以祼跑？）都傻傻哋，我從來唔會做呢啲嘢。」

另外，提到美儀在今晚播出一集中會穿胸圍出鏡，阿驄開玩笑謂：「佢集集都想咁樣着，不過畀我制止咗佢，唔會再有下一次。」美儀解釋該場戲講述她在街上很自信地走路，但因落雨未能拍攝街景，而改為室內拍攝，她便向導演提議自己可以着胸圍來表達自信：「我個人好自動波，而且我以前做過內衣代言人，全部人都睇過，我覺得嗰場戲需要咁交代。」阿驄搞爛Gag謂：「佢呢啲唔係自動波，係走下『波。』」但接着賣口乖說：「佢為套劇博晒命，不過佢唔駛博都贏，佢除咗身材爭少少，佢心地善良，佢喺演戲上做助攻，助攻完我又助攻個女，完全唔自私。」獲讚的美儀聞言笑逐顏開表示：「請受小女一拜。」阿驄即頑皮地說：「所以我哋接受佢有少少瑕疵，就係走下『波』。」美儀立時反擊：「我仲好挺，你估你個肚腩，每況愈脹。」