本日日本：動物餅概念Cafe「升呢」復活

提起日本出品的經典零食，香港亦有不少捧場客的愉快動物餅（たべっ子どうぶつ）應該係不少人的心水。而該款餅乾亦積極搞聯乘出品及活動，暑假期間便於表參道開設了期間限定的概念咖啡廳，之前錯過了的朋友現在有機會親身體驗箇中滋味，事關即日起至明年1月9日於表參道的綜合文化空間「SPAGHETTI」會再度開設「愉快動物餅Cafe Stand Omotesando」！今次的回歸無論食品及相關精品都有所「升呢」，除了每天限定25份的獅子蛋糕和色彩繽紛的朱古力香蕉等新甜點外，更有令人意想不到的冬季限定關東煮套餐，和印有動物角色圖案的肉饅頭。另外，店內一如以往有站立式空間外，還添加了可享用限定Menu的特別座位，為你帶來有Tiramisù、朱古力香蕉卷、栗子迷你蛋撻等甜品的下午茶套餐。除了飲食外，店內還有豐富的精品陣容，例如有亞克力鑰匙扣、動物角色抱着關東煮的貼紙等，還備有多款色彩鮮艷的透明文件夾等商品。而上次大獲好評的「Character Greeting」也會再度登場，你可以跟穿上動物角色服裝的工作人員合照留念。

「愉快動物餅Cafe Stand Omotesando」再登場

日期：即日至明年1月9日（12月28日至明年1月3日休息）

營業時間：11:00am~7:00pm

地點：複合文化空間「SPAGHETTI」

地址：東京都涉谷區神宮前5-3-13 1F（最近車站：表參道）