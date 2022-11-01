陳凱琳暢談愛護自己　姜麗文曾受情傷患抑鬱

陳凱琳（Grace）監製及主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，明晚（2日）播出的一集請來姜麗文（Lesley）擔任嘉賓，兩人坐遊艇出海暢談愛護自己。

Grace問到Lesley「自愛」定義，她認為必須先顧及自己的身體和心靈健康才能去愛別人，透露工作有多疲累也會堅持到健身室或在家中做運動，相信運動使大腦分泌的安多酚不但有減壓作用，更能將煩惱拋諸腦後。

在「Memory Lane」環節中，Lesley與Grace談及一個存在亞洲社會中的現象；認為亞洲人或許脆弱的一面不願讓人見到，而甚少和別人討論精神健康問題，Lesley則細訴自己曾因情傷而患上抑鬱症，更3度萌生自殺念頭。當時她因害怕影響在娛樂圈工作的家人或會被標籤為「秦沛患有抑鬱症的女兒」，而沒有告訴爸爸及逃避找朋友傾訴。

最終，Lesley把自己遇到的問題告知爸爸獲得無限支持，爸爸為了幫助自己，更透過學習了解精神健康及抑鬱症。爸爸的舉動令Lesley心受激勵，亦鼓勵她與其他人繼續分享自己的經歷和故事。

最後，Grace與 Lesley大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，若不想接受懲罰，她便要誠實回答Grace的提問。而去到節目最後一集，兩人決定一起跳進大海為《Love Matters with Grace》畫上完美句號。