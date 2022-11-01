下流上車族︱同袁文傑浴室嬉春　江美儀玩到飛Bra

由林敏驄及江美儀等主演的無綫台慶劇《下流上車族》已播一半，昨晚（31日）一集交代後者到袁文傑家做鐘點，卻遇上「多口表妹」朱凱婷突然返港，硬要去她舊居參觀，二人甫進屋即發現「屋主」袁文傑正在洗澡，江美儀竟闖進廁所假裝與袁文傑「咿唈」兼飛 Bra，來「激」退朱凱婷。

談到這場戲需要半裸演出，袁文傑表示：「冇刻意操過肌，一切都係從心而發。都幾十歲人啦，Keep好少少就ok，埋位前有做掌上壓谷下啲肌肉。」提到與美儀相隔多年再合作，他答說：「拍劇嚟講我諗都有十幾年大家冇碰過面，今次嘅對手戲比過去任何一次都多。其實當年佢係同我同一日去亞視試鏡嘅，仲要一齊被取錄，本身大家都好熟，今次劇裏面啲壁咚、廁所戲份，我哋三扒兩撥已經搞掂晒。」

而另一方面，鮑起靜（鮑姐）則與鄧智堅、關曜儁飾及林敏驄等竹戰，眾人合謀出千騙鮑姐，結果反被她贏到開巷！關曜儁受笑言收到劇本時已很期待這場戲，並透露當日拍攝了十多小時：「幾好玩，劇情交代我哋打台灣牌，但我哋根本個個都唔識，係得鮑姐可以指點一二。劇組做足準備工夫，事前要排好晒啲牌打一次，又要幫我哋疊牌。連鮑姐都話打麻雀戲難拍，要同時控制講對白同打牌嘅節奏，要各方面配合好，出到嚟效果先會好睇。」