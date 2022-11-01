Q：本人40多歲，在幾星期前的一次性服務後患上淋病菌感染，接受抗生素治療後已沒有病徵。但本星期發現舌頭邊緣有紅腫及有起泡，並且喉嚨劇痛，懷疑是性病復發。本人和年老家母同住，每餐各自吃外賣飯盒，應可避免到口腔傳染給老人家，除了治療，還有甚麼要注意？需要去見耳鼻喉科嗎？

李先生

A：臨床上有幾種性傳染疾病，包括淋病、尖銳濕疣、梅毒、疱疹等，它們於發病時，性病病徵除了明顯出現於性器官，亦有機會波及至口腔，例如淋菌性咽喉炎會使唇、頰、舌、牙齦、口腔黏膜充血，生出紅斑或紅色黏膜面，出現2至3厘米範圍的潰瘍糜爛，咽部周圍會充血和長出小皰，患者會感到強烈的咽喉、口腔和吞嚥不適。

目前淋病高據全球流行傳染性病的前列，過去20年染病人數有直線上升的趨勢。除感染病例數字逐年激增，更使人憂慮的莫過於醫治淋病時胡亂投藥，造成了4%的抗藥性。再者，患者於感染後雖可產生抗體，但因為淋菌的菌株，其抗原性有着相當大的差異，患者重複地再感染是常有的情況。

閣下懷疑淋病在口腔復發，應從速就醫，找早前為閣下治療性病的醫生求診即可，毋須自行另覓其他專科醫生。除非性病專科已確定口腔不適不屬淋病作祟，那便可徵詢醫生意見作適當轉介。當轉介到另一專科後，舉例是循耳鼻喉舌、三叉神經痛症、舌咽神經痛症等方面作檢查，閣下亦宜告訴自身的性病病歷，好讓專科醫生作參詳和更深入的評估。

性行為方面，患者在抗生素治療期間禁止性交，避免性接觸散播性病。日常生活方面，因病灶蔓延到口腔，患者更要避免飛沬和唾液傳播。長者通常抵抗力較弱，閣下宜非常謹慎，防止感染家人。同住不同食是最基本的措施，此外，身體分泌物及被污染之物品應消毒處理，例如不可共用潄口杯、包裹棄置的口罩、衣物需要分開洗滌等等，切斷傳染源直至痊愈。

李偉儀