王嘉儀惡魔聖母上身　神魔佢玩晒

歌手王嘉儀（Sophy）新歌《淹悶》大玩「食」字，以配合稍後推出的新碟中的其中一個主題，她解讀：「新碟其中一個主題想講流動嘅東西，而新歌就係講緊點樣打破二元框框，將沉悶、刻板嘅東西都淹沒佢、打破佢，而唱腔都因應意景而有所突破，今次嘗試比較妖味嘅演繹，但未算懶洋洋嘅唱法。」

為了突出歌曲主題，今次Sophy特別以6款造型拍攝MV，並以流動的肢體去淹沒沉悶。造型上，既有黑白與彩色造型做對立，亦有惡魔和聖母造型作對比，還有男、女學生造型，各有特色。她特別喜歡惡魔的造型，她說：「自己着開比較Dark同型格嘅嘢，呢套衫設計師加入好多皮元素，亦有好多鏈同扣，好靚，同埋着到我個人好高，所以係我最喜歡。」

另外，為了要呈現流動肢體的感覺，她特意去學習現代舞，是繼上一首歌《自然變態》後再次展示舞技，她說：「因為首歌想表達一啲好壓抑嘅能量，點樣可以將一啲好硬棒棒嘅嘢衝破佢，所以喺舞步上好多時候都係黐地板同埋最尾有一個後翻動作，都係用一啲用好柔軟嘅肢體動作去對抗好硬嘅地板，令到畫面上有視覺嘅衝擊感，所以係好好玩。我本身唔係跳舞嘅人，但我好喜歡點樣將氣氛同能量，透過肢體表達，我自己都幾享受，希望可以繼續學現代舞。」雖然要挑戰現代舞，但Sophy指今次MV拍攝最具挑戰的是在僅有的時間、人力和資源上完成MV，但成品超乎自己想像的美，所以即使用上22小時拍攝也沒所謂了。