羽生亞梨沙 酥胸半露周圍玩

呢兩三年因為防疫關係，大多數人都冇出過門旅行，而隨住本港嘅入境政策有所放寬，唔少人已計劃外遊，甚至出埋發，當中又以日本最受歡迎！話時話日本有咁多好去處，應該去邊度先？與其睇埋啲唔Update嘅旅遊書，不如上網睇吓其他人有乜好介紹，羽生亞梨沙就係小弟嘅心水選擇。

有氣質夠親切

好多人都以為嫩口嘅少女拍AV先有吸引力，但其實熟女嘅號召力都唔曳，雖然佢哋嘅年紀唔細，但好識得保養，無論樣貌同身材都冇大跌Watt，仲散發出一股令男人暈得一陣陣嘅女人味，就好似風間由美、友田真希、愛弓涼等名字，都係美熟女中嘅筍盤。至於今日為大家介紹嘅羽生亞梨沙，現年35歲，面圓圓，有一頭清爽短髮，靚就唔算好靚，但氣質溫婉，予人強烈親切感。講到身材，亞梨沙有啲肉感，但未至於好肥，可能因為平時有做吓運動，條腰唔算太粗，最緊要係上圍對大肉彈極為「凸」出，堅挺得嚟又富彈性，呈現出誘人嘅曲線。

騎乘功夫一流

早喺2008年亞梨沙已經用「小峰日向」呢個藝名出道拍AV，計起上嚟都有一段日子，當年有唔少出色嘅巨乳女優爭上位，特別係「平成巨乳怪物」佐山愛同麻美由真，可謂搶盡風頭，搞到佢難以突圍，結果喺2013年引退。之不過，亞梨沙似乎唔多甘心，引退三年後決定改用現有藝名復出，而且身材豐滿咗，床技亦厲害咗，特別係騎乘功夫添！話說阿妹對奶夠晒分量，玩騎乘嗰陣會手腳並用咁帶動下盤，喺男優身上極速上上落落，搞到一對巨乳係咁彈，加埋屁股係不斷震動，視覺效果極具震撼感，所以贏得「爆乳女蜘蛛」嘅稱號！

近期，亞梨沙除咗拍AV，亦開設視頻，記錄自己四圍遊山玩水嘅片段，只見佢喺鏡頭前酥胸半露，真係令人大飽眼福！