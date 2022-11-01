「書中自有顏如玉」呢句話相信唔少人都聽過，只係乜嘢叫做「書中自有顏如慾」呢？咁就多得美國四仔片廠將愛睇書嘅索女同鹹濕淫娃扯上關係喇！話時話，鹹書都係書，究竟呢班囡囡睇咩書搞到慾火焚身呢？

幻想成真

俗語有話「密實姑娘假正經」，將呢句話用喺Alex Romero出品嘅《Nerdy Girls Love Big Dicks》當中一班文青脫星身上就最好不過。由片廠老闆Alex Romero自編自導，搵嚟Lulu Love、Maria Wars、Elena Lux等青春脫星演出，故事講一班文青索女表面上鍾意睇書，其實係終日幻想跟巨型兵器猛男曳曳嘅鹹濕妹，點知有一日佢哋幻想成真，慾火更係一發不可收拾。雖然劇情有啲老土，但勝在眾女嘅演出夠投入，曳曳時更七情上面。

走光誘惑

《Barely Legal》作為美國四仔片廠Hustler嘅長青系列之一，幾乎乜嘢題材都拍過晒，嚟到最新登作《Barely Legal #189: Gorgeous in Glasses》就以睇書為題材，希望可以帶畀大家新鮮感。由四仔名導David Lord執導，搵嚟Mickey Violet、Dakota Tyler、Sophia Burns等青春好波脫星參演，故事講呢班青春玉女最愛瞓喺草地上睇書，刻意走光色誘男人曳曳，完全滿足晒四仔迷嘅幻想。

肉體調教

唔少四仔迷都睇過女書蟲愛巨大兵器嘅四仔作品，只係老土劇情加入新元素，仍然有相當吸引力㗎。唔信？咁要睇呢套由Reality Kings製作以喜劇加情慾元素嘅《Teens Love Huge Cocks #47》。由Liya Silver、Skylar Vox、Aria Lee等脫星演出，全片分為5個單元故事，其中以Liya Silver主演一段最令人印象深刻，故事講佢喺圖書館睇書，卻發現畀個型男偷𥄫，於是佢便用肉體調教對方，卻估唔到對方竟然係佢個上司！