相伴15年！朱智賢愛犬不幸患心臟病：真係好心痛！

藝人朱智賢（朱朱）的愛犬Donut陪伴她多年，15年前，當時只得5個月大的Donut跟朱朱由新西蘭返港，直至今日，牠每晚都陪着朱朱一起睡。雖然朱朱屋企都有養狗，但她與Donut的感情最為深厚，就如母子一樣，朱朱坦言：「雖然我未生過小朋友，但係自從養咗佢之後，佢令我更有責任感，佢有事嗰陣，我真係好心痛，情願自己受！」

15歲的Donut開始年老，身體多病，肺、肝、腦有事，眼睛白內障，耳仔聽不到聲音，3年前更不幸患上心臟病，朱朱除了花了很多金錢為牠治療外，亦心力交瘁，連旅行都不敢去，怕Donut有事時自己不在身邊，睡覺都睡得不安心。她謂：「3年前佢突然心臟病、肺積水，要住5日醫院，當時我喊到傻咗，覺得佢會離開我。有一次喺屋企我親眼見佢行行吓突然暈低，我搖番醒佢，跟住執嘢同佢去醫院，當時我好驚，就連自己都仆親，之後佢都暈過好多次，醫生話佢暈咗未必會醒番，可能就咁就走，搞到我成日發夢，夢見自己同佢做心肺復甦，有時仲會喊醒，總之依家佢有少少聲我都好Alert，會即刻睇吓佢。」朱朱以前做過空姐，當時學過急救，她坦言曾經問過獸醫幫狗仔做心肺復甦是否跟同BB做一樣，但當時獸醫表示答不到她。

Donut需要長期吃藥，每日食3次，朱朱指每次餵藥時都很心痛，除了西藥，她更給牠吃冬蟲夏草及雲芝，希望牠會好一點。她謂：「Brian（男友謝東閔）都曾經安慰我，話佢試過養狗有20歲命，Donut12歲時，我曾經許願希望佢可去到15歲，到佢依家15歲，我就許願望佢有18歲就好嘞！」

朱朱與Donut一起的日子真的很開心，Donut好鍾意出街，但不可以行太久，朱朱就會抱住牠行，讓牠感受外面世界。「我同佢一齊嘅時候，講嘢時語氣特別溫柔，對佢特別呵護。就連Brian隻狗Romeo都對佢好愛護，佢隻狗好錫佢，知佢有事，啱啱出院時，跟足佢2日，仲搞到Donut覺得佢煩，發脾氣。」