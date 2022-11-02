【是日通勝】

農曆十月初九

壬寅年 庚戌月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：捕捉、田獵、作灶

忌：交易、出行、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：13、22、26、48

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：愛情運非常好，主動示好有望打動心儀對象。

金牛座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利所蒙蔽。

雙子座：謀事阻力大，回報卻遜於預期，無奈又無助。

巨蟹座：安守本分，不宜多管閒事，愈低調愈有着數。

獅子座：運勢總會有起跌，身處逆境也應該保持開朗。

處女座：運氣勝人一籌，學懂感恩和知足，心情更佳。

天秤座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

天蠍座：享天時地利人和，事業發展可望更上一層樓。

人馬座：要有敬業樂業的精神，工作並非只為了賺錢。

山羊座：凡事都向好的方面想，生活將可漸入佳境。

水瓶座：生活平穩，無風無浪，有能力解決大小難題。

雙魚座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）牛 是非多

鼠：出門要小心，盡量控制脾氣以免惹麻煩。

牛：是日沖煞，是非纏身，謀事要保持理性。

虎：公務繁重壓力大，有種力不從心的感覺。

兔：平易近人，親和力強，助拓展人脈網絡。

龍：找不到合適拍檔，要有孤軍作戰的準備。

蛇：財運不錯，切記機會不等人，好好把握。

馬：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

羊：陪家人朋友出外遊玩，有助帶來好運氣。

猴：桃花運一般，有伴侶者要好好控制脾氣。

雞：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

狗：生活變數多，一個不留神就會發生意外。

豬：苦盡甘來，鬥志昂揚，工作表現受讚揚。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

靈性之石「碧璽」

碧璽是電氣石的俗稱，具有神奇的電磁性，它帶有微弱電流，人們相信碧璽是一種「靈性之石」，與神秘的第六感息息相關。

在中國，碧璽這個名詞最早出現於清代典籍《石雅》，而碧璽與「辟邪」同音，被賦予驅邪的神奇功效。清末慈禧太后是碧璽的頭號粉絲，她每年都要派人去外地大量採購碧璽，在她的陪葬品中，更有一朵用碧璽雕琢而成、重約五公斤多的蓮花，至於她身上所蓋的金絲棉被也鑲嵌了很多碧璽，由此可見慈禧太后喜愛碧璽的程度。

在西方，相傳碧璽是葡萄牙勘探隊於公元1500年在巴西發現，當時突然連場大雨，之後天空出現連接天地的七色彩虹，探險隊員跑向彩虹落下的方向，發現大量閃耀着七色光芒的寶石，他們認為是落入人間的彩虹寶石。

不同顏色的碧璽其實有不同作用，黑色碧璽有效排除壓力及疲勞；藍色碧璽可增強溝通能力；綠色碧璽能令人開心又滿足；紅色及紫色系列的碧璽，能使人開朗及熱情；而複色的外藍內紅碧璽，又稱「西瓜碧璽」，有助消除心中的衝突及矛盾，相傳慈禧太后也特別鍾情西瓜碧璽，並把它放在枕頭下。