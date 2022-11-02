全港盛事「香港創科展」現正接受報名

【特約報道】由香港創新基金（「基金」）舉辦的新一屆香港創科展 (「創科展」) 現正接受報名，歡迎全港有興趣的中小學生提交原創的創科作品及研究項目參賽。今屆創科展將於2023年5月假香港會議展覽中心舉行，以「大想頭 齊創新」為主題，為年輕人提供展示發明的平台，鼓勵從小培養創科精神，有助推動香港創新科技生態圈的長遠發展。

在中央政府及香港特區政府對創新科技的大力支持下，各界齊心致力實現香港成為國際創科中心的願景。首屆香港創科展早前在疫情挑戰下仍得到社會各界響應，共接獲超過400份參賽作品，來自全港140間中小學逾1,200名小四至中六學生及負責老師參與比賽，其中120隊入圍隊伍於展覽期間向在場人士介紹他們的創作意念和研發過程，教育界人士、校長、家長及一家大小陪同小朋友到場參觀，感受到創科發展與日常生活息息相關，以及許多創新的解決方案。香港創科展得以成功舉辦亦有賴超過40個來自大專院校、科研機構及不同界別的合作夥伴支持，包括數碼港、香港科學園、香港科技大學、MIT Hong Kong Innovation Node及香港大學。

香港創新基金主席黃永光先生表示：「香港創新基金一向致力推動創科生態圈發展，鼓勵年輕一代培養創新思維。我很高興早前舉辦的首屆香港創科展得到社會各界的支持，而在評審過程亦觀察到香港學生的質素非常高。最新一份《施政報告》提出推動創科發展更上一層樓的策略，以及壯大創科人才庫，我期望新一屆創科展能夠繼續對培育新世代創科人才發揮鼓舞作用，配合香港推動STEAM教育，為年青人提供一個學習和實踐創科意念的平台，啟發學生潛能，為培育未來創科人才出一份力。」

香港創科展評審委員會將以參賽作品的設計概念及功能、創意及創新、可行及實用性，以及學生的表達技巧等多方面作出評核。基金特別與業界團體合辦工作坊，安排業界專才為參加的學生提供協助和指導，並在原型開發過程中提供專業建議，助他們透過作品展現創意，學習如何把設計意念和創意化為實體。

是次比賽將分為「小學組」、「初中組」及「高中組」三個參賽組別，每個組別設金、銀、銅獎各一名。在一位老師帶領下，參賽者可以個人或團隊形式參加比賽。每位得獎學生或團隊可分別獲得「學生發展基金」港幣10,000、8,000及5,000元獎金，同時特設「老師領導獎金」及「學校發展基金」以表揚學校及老師的支持及指導。所有參賽的入圍隊伍均可獲得「優異獎」，並且參與於2023年5月27至28日假香港會議展覽中心舉行的香港創科展，期間競逐「最受歡迎設計大獎」，各個獎項將於2023年5月28日舉辦的「第二屆香港創科展暨頒獎典禮」揭曉。

香港創新基金於2018年成立，一直致力為香港新一代培養創新精神，以「始創計劃」、「贊助項目」、「創新研發」、「獎學金」作為四大支柱及發展方向，為新一代提供免費的STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）課程學習機會，鼓勵學生探索資訊科技及創新的世界。基金多年來籌辦多個大型項目，當中「Go Code程式小先鋒」為來自基層家庭的學生，提供超過6,000個免費學額，學習編寫手機應用程式 、「一人一電腦」計劃為基層家庭學童提供超過1,000部手提電腦並協助他們於新冠疫情限制下適應新學習模式，以及將世界級的主題展覽「想 ‧ 像達文西500週年展」帶到奧海城，為公眾帶來虛實結合的體驗。