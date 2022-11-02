「揀飲擇食」提升記憶力不是夢

人生漫漫，總是需要努力再「腦」力，無論返學還是返工，甚至日常生活中都需要用腦，不想消耗過度，變成「金魚記憶」，當然要進食一些補腦食物補補佢！

【補充Omega-3脂肪酸】

腦部有50%以上是不飽和脂肪，其中包括了人體無法自行製造的Omega-3脂肪酸，其當中的DHA更是神經細胞膜中非常重要的成分，因此吸收足夠的DHA，可以幫助腦部細胞運送營養。若然想從食物中補充Omega-3脂肪酸，可分別從植物來源及動物來源入手。

植物方面，首選大家常說的補腦食物：核桃，除了看似是「以形補形」外，當中的大量抗氧化物質及α-亞麻酸，能於人體內轉換成EPA及DHA的重要元素，對大腦的發育和延緩大腦衰老都有幫助。至於動物來源則有同樣廣為人知的魚類，其脂肪魚油不但能保護心臟，還能提高記憶力，預防記憶力衰退。選擇上則以鯖魚、三文魚、黃花魚等深海魚為主。

【補腦與護眼Double Up】

食物含有不同的營養，可一次過滿足多個「修護」需求，想補腦同時護眼的話，不妨考慮一下菠菜和藍莓。前者中含有豐富具健腦作用的葉綠素，以及能保護腦細胞不受年齡增長而損害的大量維他命C、B1、B2和E等抗氧化物質，另含豐富的維他們A，能保障視力。

藍莓則是著名的護眼之物，不但含有可幫助減緩視力喪失，紓緩眼睛乾澀疲勞的花青素，更富含其他能保護腦部的抗氧化物，對腦部抗老化的效用很高，活化腦力之餘，更能增強記憶力。

【預防勝於治療】

想Keep住自己的記憶力，還可以由預防入手。據研究顯示，銀杏具有改善腦部血液循環的功效，對於記憶力尚未退化的長者、因血液循環差而頭昏，以及因血液循環欠佳而於近期記憶力不佳者會有所幫助。