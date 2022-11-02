群星齊扮動畫人物！碧咸下廚都要扮超能先生

趁住「萬聖節」，一眾名人紅星齊齊發揮「扮嘢本色」應節！其中英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）日前就化身成彼思動畫《超人特工隊》（The Incredibles）中「一家之主」超能先生（Mr Incredible）來湊熱鬧！

照片穿上紅色「大隻佬」戰衣黑眼罩的碧咸埋頭苦幹下廚，他留言說：「晚餐職責處理先，Victoria（妻子），唔使客氣。」除了碧咸之外，奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）亮相名嘴Jimmy Kimmel的清談節目時亦化身成另一動畫角色「小熊維尼」，而Jimmy則扮「護林熊」。十分可愛！桂莉芙受訪時自爆年幼時逢萬聖節都會去住同一條街的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）住所敲門「攞糖」。

此外，美國天后Nicki Minaj、Lizzo就化身成動畫角色「灰姑娘」以及布公仔「豬小姐」慶祝「萬聖節」。前者露股，Lizzo則全裸上陣。各有各出招搶Fo！至於「英國乳神」Demi Rose亦湊熱鬧扮真人加動畫的電影《夢城兔福星》（Who Framed Roger Rabbit？）動畫性感女郎Jessica Rabbit造型拍照。