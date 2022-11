《聲夢2》開騷唔齊人　Eric Kwok側手翻最High

《聲夢傳奇2》畢業生原定昨今(1及2日)兩晚在旺角麥花臣場館舉行一連兩場《Prom Night》音樂會,但今晚(2日)尾場受颱風影響宣布取消,有關延期或退票安排會容後公布。昨晚(1日)原定出席畢業音樂會的Maggie因家有急事飛往英國,而Nicole就因為不幸確診新冠肺炎,2人同告缺席,只能透過視像在大銀幕為學員打氣,故昨晚台上只有21位學員演出。

昨晚出席欣賞音樂會的有聲夢導師林奕匡,音樂會較原定8時,遲了40分鐘開騷,眾畢業生一同合唱聲夢2主題曲《我超越我》掲開音樂會序幕。女子組合XiX與三男孩Sean、Jason和Zayden表演跳唱《天才與白癡》,XiX成員Charlotte、Crystal、Vici、Aster、Caitlin和Kiele 個個青春活力,成功炒熱氣氛。而男子組方面各自使出本領,Timothy和Duncan不約而同騷肌晒胸肌;Sean台上Rap住唱《Ice Ice Baby》,以及Kim拿着結他自彈自唱《Toxic》,都十分精彩。

兩位人氣王冠軍任暟晴(Jasmine)和季軍趙紫諾(Sabrina)台上合唱《先哭為敬》,歌技較勁。之後Sabrina獨唱《說散就散》和《Rolling in the Deep》,贏得不少掌聲。Jasmine就唱出《玉蝴蝶》、《歡樂今宵》和《瘋了》,台下應援粉絲不斷喝采,氣勢較勁。而實力派的亞軍黃洛妍(Janees)型爆獻唱《留低鎖匙》,獻唱《溝渠暢泳》時更飆高音。眾學員最後合唱一曲《We are the Camptions》作結。一直未有出現的總監郭偉亮,在Encore環節才出現,與XiX合唱《重口味》時,Eric在台上打側手翻,他說:「呢班細路仔未來需要大家支持。」

Jasmine和Janees音樂會後受訪,她們齊表示首次在有現場觀眾面前演出都不覺緊張,Jasmine稱在後台聽到尖叫聲,令興奮蓋過了緊張。Janees感受到觀眾的反應,看到觀眾的眼神,感覺好正。

提到受颱風影響,第二場音樂會宣布取消,她們表示希望是延期而非取消,希望能夠23人齊人演出,趁這個時間爭取多點時間練習。提到Jasmine在台上一度感觸落淚,她笑說:「預咗會喊,唱唱吓突然鼻酸就喊咗,因為諗起過去一年,現在終於畢業。」但當看到身邊的Janees笑容滿面,Jasmine便不再喊。Janees直言向來懂得情緒管理,知道大家都好感觸,就會以笑容感染學員,Jasmine稱過去一年也未見Janees喊。

而陳昊廷(Timothy)與侯雋熙(Duncan)表示早在節目時都有騷肌,Timothy稱比賽完後有段時間沒有操練,為是次表演而加緊操練,Duncan就一直有健身習慣,故身形甚Fit。他們覺得整體畢業音樂會很正,雖然有少許甩漏,也無所謂,認為享受表演最重要。