《聲夢2》開騷唔齊人　Eric Kwok側手翻最High

《聲夢傳奇2》畢業生原定昨今（1及2日）兩晚在旺角麥花臣場館舉行一連兩場《Prom Night》音樂會，但今晚（2日）尾場受颱風影響宣布取消，有關延期或退票安排會容後公布。昨晚（1日）原定出席畢業音樂會的Maggie因家有急事飛往英國，而Nicole就因為不幸確診新冠肺炎，2人同告缺席，只能透過視像在大銀幕為學員打氣，故昨晚台上只有21位學員演出。

昨晚出席欣賞音樂會的有聲夢導師林奕匡，音樂會較原定8時，遲了40分鐘開騷，眾畢業生一同合唱聲夢2主題曲《我超越我》掲開音樂會序幕。女子組合XiX與三男孩Sean、Jason和Zayden表演跳唱《天才與白癡》，XiX成員Charlotte、Crystal、Vici、Aster、Caitlin和Kiele 個個青春活力，成功炒熱氣氛。而男子組方面各自使出本領，Timothy和Duncan不約而同騷肌晒胸肌；Sean台上Rap住唱《Ice Ice Baby》，以及Kim拿着結他自彈自唱《Toxic》，都十分精彩。

兩位人氣王冠軍任暟晴（Jasmine）和季軍趙紫諾（Sabrina）台上合唱《先哭為敬》，歌技較勁。之後Sabrina獨唱《說散就散》和《Rolling in the Deep》，贏得不少掌聲。Jasmine就唱出《玉蝴蝶》、《歡樂今宵》和《瘋了》，台下應援粉絲不斷喝采，氣勢較勁。而實力派的亞軍黃洛妍（Janees）型爆獻唱《留低鎖匙》，獻唱《溝渠暢泳》時更飆高音。眾學員最後合唱一曲《We are the Camptions》作結。一直未有出現的總監郭偉亮，在Encore環節才出現，與XiX合唱《重口味》時，Eric在台上打側手翻，他說：「呢班細路仔未來需要大家支持。」

Jasmine和Janees音樂會後受訪，她們齊表示首次在有現場觀眾面前演出都不覺緊張，Jasmine稱在後台聽到尖叫聲，令興奮蓋過了緊張。Janees感受到觀眾的反應，看到觀眾的眼神，感覺好正。

提到受颱風影響，第二場音樂會宣布取消，她們表示希望是延期而非取消，希望能夠23人齊人演出，趁這個時間爭取多點時間練習。提到Jasmine在台上一度感觸落淚，她笑說：「預咗會喊，唱唱吓突然鼻酸就喊咗，因為諗起過去一年，現在終於畢業。」但當看到身邊的Janees笑容滿面，Jasmine便不再喊。Janees直言向來懂得情緒管理，知道大家都好感觸，就會以笑容感染學員，Jasmine稱過去一年也未見Janees喊。

而陳昊廷（Timothy）與侯雋熙（Duncan）表示早在節目時都有騷肌，Timothy稱比賽完後有段時間沒有操練，為是次表演而加緊操練，Duncan就一直有健身習慣，故身形甚Fit。他們覺得整體畢業音樂會很正，雖然有少許甩漏，也無所謂，認為享受表演最重要。