美麗華集團65載　啟動「Mi Go Green」綠色平台　共建可持續未來

【特約報道】今年美麗華酒店企業有限公司（簡稱「美麗華集團」） 踏入65周年，以「Make Every Moment MIRAvellous」為集團目標，致力把可持續發展及環保意識融入旗下各業務，更為此推出全新「Mi Go Green」綠色平台，聯同一眾綠色合作夥伴，帶來一連串的活動，為集團推動綠色生活以及可持續發展邁進重要一步。

從生活入手 建立綠色價值觀

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝先生在平台的啟動禮上表示：「藉着綠色活動可以令人反思與自然的關係，這次推出『Mi Go Green』平台，與不同領域機構合作，進一步在日常中帶來綠色體驗，建立大家的環保觀念，轉變生活模式，締造可持續發展城市，推廣『時尚綠色生活態度』。」在首階段，「Mi Go Green」將與本地大學及社福環保團體合作，從「衣」、「食」、「買」三方面入手，舉行一系列與惜食文化、廚餘回收及升級改造時裝等相關活動。

升級再造時裝 創造綠色時尚潮流

集團參與了Redress 的「Get Redressed 衣物關注月」衣物回收活動，在辦公室、旗下商場及酒店多處設立衣物回收箱，並夥拍香港理工大學時裝及紡織學院、人工智能設計研究所（AiDLab）以及Redress，於11 月舉辦「升級再造時裝設計比賽」，讓學生與校友利用二手衣物或紡織廢料構思出一系列升級再造的時尚服飾等。香港理工大學時裝及紡織學院副院長歐秀全博士就表示：「綠色時尚是潮流的趨勢，是次比賽除了使用二手衣物重新剪裁、設計外，亦會建議學生不要使用一些用電量太大的器材，以及洗水的效果如紮染，避免使用水及化學物。」

創意減廚餘 傳播惜食資訊

此外，集團亦積極宣揚「惜食」觀念，與聖雅各福群會FOOD-CO 合作，積極研究推廣運用創意減低廚餘，The Mira Hong Kong 行政總廚會設計可以完全利用食材及使用剩食的餐單。FOOD-CO 亦會於11 月5 至6 日於Mira Place 舉辦惜食嘉年華，雲集多個崇尚環保及低碳生活的社企，舉辦綠色市集，推廣綠色消費理念。FOOD-CO 代表聖雅各福群會扶貧服務高級經理吳雯賢女士就提到：「透過這次的活動，我們想帶出惜食的資訊，如在嘉年華上設有遊戲攤檔，帶有珍惜食物、了解食物製造、如何減碳的資訊。」

The Mira Hong Kong 亦實施了一系列「惜食共享」計劃，包括與膳心連及惜食堂緊密合作，把剩餘食物捐贈予有需要人士，如去年就合共捐出492 公斤剩餘食物，同時亦參與了環保署的「廚餘收集先導計劃」。另外，酒店亦積極減廢，如將塑膠容器及包裝轉為可生物降解物料，Mira Moon 問月酒店更採用Nordaq 過濾添水系統，提供純淨過濾飲用水給酒店房客，棄用塑膠瓶裝水。

全方位同步 減碳節能響應環保

與此同時，陳宗彝先生指集團花費了一千一百萬元為商場進行綠化，如於商場電梯大堂的優化工程中加入綠色元素，並向每個租戶送上小盆栽，更投入了過億元於旗下物業實踐節能，包括更換更節能的LED燈及更符合能源效益的中央水冷式冷氣機組和風冷式無油冷氣機組，並配備變頻器以供應空調，大幅節省45% 用電量，改善工程預計於今年12月完成。另外，集團旗下的餐飲業務亦成為綠色力量的一分子，包括採購來自海洋管理委員會（MSC）認證的魚類養殖場所生產的可持續海產、響應香港環保海鮮聯盟（HKSSC）舉辦的「2022 年世界海洋日」，提供環保海鮮餐單，以及於今年年初開設全新素食概念餐廳JAJA。