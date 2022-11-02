入手香氛蠟燭　為生活增添儀式感

隨着天氣愈來愈涼，整個人也慵懶起來，只想窩在家中煲劇耍廢！這時候，除了一杯熱茶可以溫暖身心外，點上香氛蠟燭也能讓整個氛圍暖起來，同時有助釋放壓力，為生活增添儀式感。以下帶來多款秋冬香氛蠟燭，有包裝充滿節日氣息、散發甜美花果或辛辣芳香，更有藏着法式古典靈魂的，每一款都設計高質，猶如藝術品般，讓你感官獲得最療愈的享受！

超浪漫星空

夜看星星，最浪漫！這時候，若再點上同樣以星空為主題的香氛蠟燭，浪漫感覺自然加倍！Diptyque今年將絢爛星空圖案融入3款限量版香氛蠟燭。色彩濃郁且充滿獨特節日香氣的香氛蠟燭在星星點點的圖案映襯下，更加靈動耀眼。深綠色的冷杉（Sapin）香氛蠟燭散發木香，以香甜的含羞草香氣相輔，宛如星辰般柔美。如藍夜般輕盈的白雪（Neige）香氛蠟燭將向日葵花與白麝香的馥郁芬芳完美地融合。而星光香氛蠟燭（Étincelles）則選用熱情的深紅色，對應其舒適溫馨的炭木香味與美味誘人的咖啡及可可香調。此外，更有飾以經典金色橢圓紋理的燭光萬花筒與旋轉燭罩，前者可配搭品牌各款經典香氛蠟燭，而後者可以懸掛吊飾、環繞燭光緩緩而動，就如繞日運行的星球般，既充滿節日氣氛，又能帶大家透過光影交錯走進童話世界。

華麗香調重臨

Rituals近日重新推出品牌經典Goji Berry香調，以怡人香氣為現代家居生活增添儀式感。Goji Berry的靈感源自岩蘭草與檸檬交融的草本芳香，被譽為「Smiley Berries」的杞子綴以清爽的西柚為基調，這款以深紅果實為原調的香氣的芬芳，輔以黑加侖子般的果甜，帶來令人愛不釋手的秋日氣息。加入此香調的香氛蠟燭以天然蠟製成，可燃燒達60小時，加上蠟燭瓶可循環再用，迎合環保潮流。

狂野經典辛香

嫌花香感覺太甜膩？來一點刺激味道可以吧？適逢Lush推出新品，當中的Lord of Misrule香氛蠟燭不但以搶眼綠色為主色調，更大膽地糅合了黑胡椒、廣藿香和雲呢拿香味，讓大家點上後，滿室瀰漫獨特辛甜的草本香氣，喜愛與眾不同的你，絕對不能錯過！

沉穩黑色視覺

提起時尚品牌CELINE，大家或會即時想起品牌的時裝和包包！其實品牌早於1964已推出首款香水作品。時至今天，它再次帶大家沉醉於感官世界，帶來首款香氛蠟燭系列，以沉穩的黑色視覺呈現，引起各界哄動。新作延續香水瓶蓋上的Logo巧思，將立體Triomphe Logo鑲嵌於燭蓋上，燭杯也特以幾何切角設計呈現，十分古典優雅。香調方面，則包括Inventory、Palimpseste、Papiers Froissés、Tambour Noir、Grand Lys和 NightClubbing，每一種都添加了香草和沉香氣味，適合秋冬使用。

融合米飯香氣

可有想過點起香氛蠟燭後，空氣中飄散着飯香？對，是飯香！由Jo Malone London與米芝蓮星級廚師Jean-François Piège合作推出的全新名廚系列居家香氛蠟燭，一共糅合了3種香氣。燃點後佛手柑香氣會率先散發，讓人聯想到冒著熱氣的英式伯爵茶，緊隨其後的是紫羅蘭葉的清新乾淨氣味，最後作結的是令人感受到溫暖和幸福感的「米飯」氣息，大家不妨入手試試！