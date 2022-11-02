名嘴噩夢！歐美清談節目主持細數最不受歡迎明星嘉賓

歐美清談節目出名大受歡迎，亦「出產」咗唔少「名嘴」！佢哋喺節目中訪問過嘅嘉賓冇數，當中有深得佢哋愛戴嘅，但原來亦有唔少被佢哋列為唔受歡迎嘅嘉賓 。等呢班「名嘴」親自揭開令佢哋討厭嘅星級嘉賓名單！

Jimmy Fallon和Graham Norton

美國名嘴Jimmy Fallon同英國名嘴Graham Norton事業生涯中訪問過唔少來自世界各地嘅名人紅星，但原來有位影帝級嘅仁兄不約而同都係佢哋嘅「眼中釘」，佢係邊個？咪係「演技之神」羅拔迪尼路（Robert de Niro）囉！Jimmy曾於訪問中批評迪尼路「太沉默」：「喺真實生活中，佢好少嘢講……佢問佢嘢，佢只會答『係』同『唔係』，之後就唔會再詳談。」而Graham亦話佢唔係好享受請迪尼路上佢節目受訪，佢話迪尼路絕對唔叻講故仔：「有次佢開始講一個故仔，佢滔滔不絕咁講，而我哋傾前聽得好投入，之後到最後佢就講：『點解我要講呢個？』之後佢就冇再講落去。」

Chelsea Handler

美國女名嘴Chelsea Handler曾自爆最唔鍾意訪問嘅嘉賓就係加拿大樂壇天王Justin Bieber！Chelsea咁解釋：「訪問佢時，佢會嘗試向我調情，令我好唔自在。你個似係佢招數。你會即刻感覺自己係一個戀童癖者。」

Lorraine Kelly

入行多年嘅蘇格蘭電視女持人Lorraine Kelly訪問過嘅人多不勝數，但偶而亦會遇到啲惡搞嘅嘉賓，呢個就係奧斯卡金像影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）！Lorraine曾經點名批評奇雲：「佢真係好恐怖，非常之自大。我完全唔鍾意佢。」

Jon Stewart

Jon Stewart除咗係美國名嘴之外，本身亦係演員。佢曾經喺自己主持嘅節目中訪問英國男星曉格蘭特（Hugh Grant），整個訪問令佢畢生難忘！Jon曾公開指曉係佢有史以來最差嘅嘉賓。曉上佢節目不停投訴呢樣投訴嗰樣：「佢畀所有人麻X煩，佢絕對係一個麻煩友。我永遠都唔會再請曉上我節目。」而曉格蘭特亦有喺社交網回應Jon嘅批評：「絕對唔能夠原諒。J Stewart教訓我，正確。」