【#娛樂Hashtag】Ben Sir：我抽水？我個人幽默之嘛！

成為自由身的Ben Sir（歐陽偉豪），近期在網上的言論都變得「大膽」，仲被人稱他為「抽水王」，不過Ben Sir就指「我冇抽水呀！評論啫！唔通你會話方東昇報道新聞抽水咩？我係多咗啲嘢嘅！」一於去片聽他自己解畫啦！

對於回復自由身的說法，Ben Sir解釋之前跟大台斷斷續續地一年又一年簽約，只不過平時沒有大聲地說再簽約，對於他來說是普通不過的事。屈指一算從2016年出來都是同一個台，再回顧十多年前的節目《最緊要正字》，加上他所簽的並非經理人合約，令他覺得是時候要「畢業」，跳出舒適圈。

近年Ben Sir在TVB亦開始接拍劇集，他強調自己沒有讀過藝訓班，坦言花很多時間鑽研《凶宅清潔師》的角色，並透露：「C君（鄭詩君）親自打電話畀我，話呢個角色一路寫一路諗住我，我冧晒。」C君亦很認真對Ben Sir說演技要淡一點、不用笑太多，更在拍攝現場教導，所以今次Ben Sir飾演的角色表現「木口木面」。對於節目《冇人性教育》和劇集《凶宅清潔師》，未能在81台播放，Ben Sir則較為耿耿於懷，如果能夠播放就會爆出。

Ben Sir近來經常說刷存在感，他解釋現今世代的人，大都有幾個社交平台，當你放一些東西上去，這關乎到我們心中真的想被認同。就着刷存在感一事而被網民說「抽水」，他指不會太在乎，又稱「抽水」和評論是差不多，他估計網民意思是，「好正氣或者平淡報道一件事，就不會是『抽水』，我哋唔會話方東昇報道，抽晒本地同世界大事。」只不過他個人帶有幽默感，對方又感受得到，所以「我好似做多咗樣嘢。」