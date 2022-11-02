【簡潔生活學】日本研修課 收納師們的互動

早前提過，我到日本其中一個目的，就是參加日本整理收納專家協會（Housekeeping Association）的研討班，這個一連兩日的課程，最主要是深入探討整理收納所遇到的問題，以及在不同收納場合的知識，例如：如何收納已故親人的居所。

這個課程為期兩天，朝九晚五，每一節大概有1.5小時，課程分別由三位老師負責，第一日的課程，着重心理學角度，三位老師分別講解兒童、中年人和老年人不同年齡界限的心理狀況，在面對各年齡層客戶的時候，整理收納應該如何入手。

老師提到，很多人需要收納師協助，不一定是因為懶惰，或者沒有時間，大部分都是因為心理障礙。在研討會中，老師分享了很多寶貴經驗和見解，例如老年人大多因為年輕時較貧窮，生活沒有安全感，尤其子女長大已經搬家，他們退休後生活沒有寄託，所以特別戀物，又或者出現囤積症等等，如何用語言說服或者利用心理學去解決這些問題；又例如怎樣幫助小孩子養成整理收納習慣，除了教育父母以身作則，成為榜樣，在布置小朋友的房間方面，其實都大有學問。

至於第二日課程，三位老師帶來更多實例和圖片作講解，並且分派功課，讓已經是收納師的同學們作出互動，除增進更多的收納知識，更各自分享心得，實在獲益良多。

收納這個課題，很多人認為看似簡單，的確，這不是甚麼高深學問，不像醫學、法律及建築等，需要不斷計數、實習累積經驗，但是，要將收納整理概念或技巧傳授開去，作為導師，也需要一定程度的要求及基礎，以及相關經驗。

對收納有興趣的朋友，我建議由基本課程開始，並選擇有信譽的機構，我公司便是獲日本整理收納專家協會指定代辦機構，定期舉辦《整理收納顧問2級認證》課程，讓有興趣的朋友，由淺入深，若日後想成為正式收納師，可以報讀更高級的認證課程。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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