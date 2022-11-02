未來空中新勢力　特色eVTOL起飛！

根據The Vertical Flight Society（VFS）的數據顯示，截至2022年初，全球已有多達600個電動垂直起降飛行器（eVTOL）的設計概念面世，預計投資總額將多達100億美元！相信在不久的未來，這些飛行器有望成為代步工具的主流，特別是以下介紹的幾個款式，各有賣點，很有潛力在市場上一飛沖天！

Lilium Jet——彈性大、用途廣

由德國初創公司Lilium設計的「Lilium Jet」，聲稱是世上第一款電動垂直起降噴氣機，通過全電動來實現零排放，並藉着核心專有技術Ducted Electric Vectored Thrust（DEVT），取得在有效載荷、空氣動力學效率和較低噪音等多方面的優勢。它又具有固定機翼、嵌入式分布式推進器和無尾翼，因而在巡航飛行中有更高效率。值得一提，「Lilium Jet」的機艙內部是與Diehl Aviation合作開發，寬敞的內部空間可擺出不同布局，如4座位的俱樂部配置、6座位的客運航班配置，以及適合物流用途的零座位配置。

AIR ONE——全電動、易操作

由以色列航空初創公司Air推出的「AIR ONE」，屬於一款兩座位運動型eVTOL，配備無人機使用的「Fly by intent」系統，並計劃加入自動監控飛行器狀態的技術，使得沒有飛行經驗的人只要完成16小時的駕駛培訓，就能安全、輕鬆地體驗駕駛飛機的樂趣。強調全電動、零排放的「AIR ONE」，由8台電動機提供動力，馬力達771hp，最大速度為250公里/小時，巡航速度161公里/小時，續航能力177公里，飛行時間約為1小時，充電時間同為1小時。

Axe——重量輕、強度高

由來自英國倫敦的初創公司Skyfly推出的「Axe」，是一款兩座位的eVTOL私人飛機，上層結構由碳纖維複合材料製成，提供了重量輕、強度高的機身和機翼。螺旋槳以固定角度安裝在機翼上，降低了飛機的複雜性，加上尾部有一個垂直穩定器，提高了飛機的安全性。動力方面，「Axe」有8個位於鴨翼末端的電動機，巡航速度為161公里/小時（100英里/小時），基本續航能力為161公里（100英里）；若升級至混合動力發電機，續航里程預計為322公里（200英里）。順帶一提，「Axe」的定價為15萬英鎊（約$136萬港元），並可添加發電機、電池組和彈道降落傘等配件。

Cavorite X5——阻力低、速度快

由加拿大初創公司Horizo​​n Aircraft設計的「Cavorite X5」，號稱為「世界上第一架像傳統航機飛行的 eVTOL」，配備混合電動燃氣發動機、16個用於VTOL飛行的涵道風扇（12個在後翼，4個在前翼）、1個用於向前飛行的推進器螺旋槳、一個帶有小翼的後高前掠主翼和一個帶有小翼的前掠後鴨翼。由於它採用扇入式機翼設計，可實現超低阻力的高效飛行，因此最高航速達到450公里/小時，還可在短跑道或垂直起降。「Cavorite X5」是5人座飛行器，採用環繞式窗戶設計，乘客可從前方、兩側和頂部欣賞周邊景觀，適合作為空中出租車，亦可用作提供緊急醫療、救災和貨運服務，預計要投資1億美元才能實現量產。