瘋傳兩字男星出軌喜劇走紅女星　陳曉林允離奇成嫌疑人

內地狗仔爆料，指有「兩字」名字的頂流男星正在鬧離婚，而離婚原因是男方出軌，之前其妻子想生第二胎，他卻不同意，出軌的對象更是憑一部賣座喜劇而爆紅的「兩字」女星，男方更不時關照女方，於圈中託人關照她，更有指該女星曾搞掂過香港頂流男星。

消息一出，網民即議論紛紛，不出一會，內地男星陳曉及內地女星林允的名字就速上了熱搜。陳曉於2016年與台灣女星陳妍希結婚，當時二人於北京舉辦盛大婚禮，更有超過300嘉賓到場祝賀見證，二人之後誕下一子，生活幸福美滿，但就多年都未有生第二胎。不過近年都不時傳出二人已離婚的消息，早前亦流出一張陳妍希肚凸凸疑似懷有第二胎的照片，不過事後她卻於社交平台PO出倒立玩瑜伽的照片，打破了傳聞。

陳曉與林允之前於內地劇集《夢華錄》合作，有指陳曉亦曾直言，拍攝此劇期間，陳妍希總時常來探班，他表示每天有那麼大的工作量，她還天天來劇組，這讓他感覺很煩。此外，爆料指出軌對象憑賣座喜劇而紅，更是「兩字」女星，林允當年憑着周星馳的電影《美人魚》的紅，至於網民分析被她搞掂的香港頂流男星就是周星馳吧！

不過，亦有網民為二人作反擊，更直指陳曉及林允二人都不是「頂流」藝人，更有人戥陳曉不值的謂：「心疼陳曉，被黑的時候是頂流，沒被黑的時候連金V（社交網認可）都不是。」另外，巧合地陳妍希日前於社交網晒出戴綠色Cap帽的照片，未知是否自嘲「戴綠帽」傳聞。