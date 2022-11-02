頭戴式耳機　鬥高級鬥靚聲

坊間的真無線耳機我們不時介紹，但若追求澎湃音效兼想襯衫的話，頭戴式耳機始終是較佳選擇。今次介紹幾個新型號，睇吓邊款啱你聽！

隔音力強

英國著名高級音響品牌Bowers & Wilkins （B&W）新旗艦級Px8，架構建基於上代Px7 S2上，植入品牌的700系列揚聲器中技術，並受其Carbon Dome碳半球形驅動單元設計啟發，內建全新定制的40mm碳振膜驅動單元，角度經過精心調校，確保從每個驅動器表面的每一點到用家耳朵的距離均保持一致，從而產生更加身臨其境和高度準確聲場，同時帶來超快反應和極低失真，無論聲音分析力、細節和速度都遠勝上代。

雖然頭戴式耳機先天已經隔音力強，但Px8也提升了主動降噪能力，配置6組高性能收音咪協作加強接收及分辨外界音源，其中兩組探測每個驅動單元的輸出，另外兩組收音咪對外界的環境噪音作出反應，最後兩組提升語音清晰度和增強的噪音抑制。接駁方面， 耳機支援Qualcomm aptX Adaptive無線技術，並附有3.5mm模擬訊號線材及USB-C線材，而無論有線或無線，都能以品牌開發的DSP支援24-bit高分析力音質。

名師設計

KEF Mu7無線耳機出自知名設計大師Ross Lovegrove之手，備有銀灰色與炭灰兩色，採用精密工藝設計、符合人體工學的鋁合金結構製成。記憶棉耳墊貼合頭部形狀，提高被動與主動降噪效果，同時耳罩上方附有旋鈕，可將耳機旋轉放平，方便攜帶。聲音則出自40 mm全音域動態單元，配合Qualcomm aptX HD編解碼器提供高達24bit/48kHz的高解析音效。耳機單次充電可使用40小時，快充15分鐘可用8小時。

超長續航

頭戴式耳機一向電量不俗，soundcore Space Q45再將續航力延長，主動降噪啟動時可聽50小時，關閉時長達65小時，而且充電5分鐘便提供4小時播放時間。 採用40mm蠶絲複合振膜及金屬陶瓷振膜，平衡高、中、低三頻，支援LDAC 編碼，並具Hi-Res Audio有線和無線認證。雙麥克風搭配人工智能降噪演算法處理，確保通話清晰。專用App提供各式設定，例如可限制最大音量輸出，避免用家聽覺受損。